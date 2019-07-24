websérie

Literatura capixaba é a protagonista da websérie "Com a Palavra"

A primeira temporada do projeto traz cinco episódios com biografia e trechos de obras de escritores locais

Cinco autores que produzem literatura no Espírito Santo são os protagonistas da websérie “Com a Palavra”, que será lançada nesta quarta, 25 de julho (dia em que se comemora o Dia do Escritor), na Biblioteca Pública Municipal Adelpho Poli Monjardim, em Vitória. Idealizado pela escritora e professora Lilian Menenguci, o projeto joga luz sobre a história e obra dos escritores Francisco Grijó, Brunella Brunello, Edson Nascimento, Janio Silva, e a própria Lilian.

Com direção de Leonardo Vais e direção de arte de Fernanda Belumatti, “Com a Palavra” tem o objetivo de divulgar e incentivar a leitura dos escritores locais.

“Além de escritora eu também sou professora e sempre fiquei implicada com o fato de que a cada ano a produção literária cresce significativamente, mas, por outro lado, existe uma grande fragilidade no processo de distribuição de conteúdo. Assim surgiu a ideia de usar o audiovisual para potencializar essa relação do leitor com o autor que produz aqui”, conta a idealizadora.

EPISÓDIOS

São cinco episódios com duração de 11 minutos casa. Cada escritor é tema de um episódio onde são exploradas sua biografia e trechos de sua obra. “Tudo começa com o próprio autor contando sobre sua vida, trazendo sua biografia e no meio disso tudo surgem curiosidades, como o processo criativo de cada autor, implicações com o contextos ao qual estão inseridos e partes das obras”, adianta Lilian.

São cinco autores distintos, escolhidos com cuidado pela equipe. A ideia era traçar um panorama com relação a diversidade. Desde Jânio Santos, que começou a escrever poemas em 2013, até Francisco Grijó, que lançou seu primeiro livro de contos, “Diga Adeus a Lorna Love”, em 1987. “Nessa primeira temporada queríamos mostrar escritores não só de gêneros diferentes, mas também de estilos diferentes de literatura, de trajetórias distintas”, diz Lilian.

Paralelo à estreia da primeira temporada do projeto, a equipe já trabalha em cima da segunda, que está em fase de captação de recursos (a temporada de “Com a Palavra” foi realizada com recursos do Fundo Estadual de Cultura). Os escritores ainda não foram definidos, mas existe uma lista inicial. A ideia é impulsionar cada vez mais a literatura capixaba.

“A tentativa é fazer com que todas as pessoas possam ter acesso a essa palavra escrita. Fazer esses autores circularem em diferentes territórios e públicos. Nossa tentativa é que exista uma rede de colaboração entre os próprios autores”, explica.

Todo o conteúdo estará disponível gratuitamente a partir do dia 26 de julho no site do projeto. Para garantir a acessibilidade, os vídeos são legendados e com acessibilidade comunicacional em Libras. O evento de hoje é aberto ao público e contará também com a interpretação em Libras.

SERVIÇO

Lançamento “Com A Palavra”

Quando: 25 de julho, às 19h.

Onde: Biblioteca Pública Municipal Adelpho Poli Monjardim. Casarão Cerqueira Lima,

Rua Muniz Freire, 23, Cidade Alta, Centro, Vitória.

Entrada gratuita (classificação 14 anos)

