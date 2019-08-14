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DIVERSÃO

Lego começará a vender estação de trem da 'Disneyland' para montagem

Locomotiva de médio porte poderá ser movimentada por aplicativo de celular
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2019 às 07:13

Publicado em 14 de Agosto de 2019 às 07:13

14/08/2019 - Lego começará a vender estação de trem da Disneyland para montagem. Estação de brinquedo conta com quase três mil peças e possui recursos tecnológicos Crédito: Lego / Reprodução
A Lego divulgou nesta terça-feira, 13, que lançará em setembro deste ano um conjunto de 2,9 mil peças para a montagem da estação de trem da Disney, baseado na estação ferroviária real da Disneyland, em Orlando, nos Estados Unidos.
O brinquedo não tem previsão de chegada no Brasil e conta uma locomotiva motorizada, uma pista oval, o edifício da estação e cinco minifiguras: Mickey Mouse, Minnie, Pateta, Chip e Dale.
> Lego anuncia coleção com personagens da série 'Friends'
Um destaque do produto é que é possível movimentar o trem e emitir efeitos sonoros nos vagões por um aplicativo de celular. Além disso, a criança pode abrir o interior da torre e brincar com as mesas, poltronas e conjuntos de chá que ficam dentro dela.
O brinquedo da Lego custará US$ 330 (cerca de R$ 1,3 mil, na cotação atual) e tem porte médio. O trem mede 12 centímetros de altura e 78 centímetros de comprimento, enquanto o edifício mede 39 centímetros de altura, 36 de largura e seis de profundidade.

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