14/08/2019 - Lego começará a vender estação de trem da Disneyland para montagem. Estação de brinquedo conta com quase três mil peças e possui recursos tecnológicos Crédito: Lego / Reprodução

A Lego divulgou nesta terça-feira, 13, que lançará em setembro deste ano um conjunto de 2,9 mil peças para a montagem da estação de trem da Disney, baseado na estação ferroviária real da Disneyland, em Orlando, nos Estados Unidos.

O brinquedo não tem previsão de chegada no Brasil e conta uma locomotiva motorizada, uma pista oval, o edifício da estação e cinco minifiguras: Mickey Mouse, Minnie, Pateta, Chip e Dale.

Um destaque do produto é que é possível movimentar o trem e emitir efeitos sonoros nos vagões por um aplicativo de celular. Além disso, a criança pode abrir o interior da torre e brincar com as mesas, poltronas e conjuntos de chá que ficam dentro dela.