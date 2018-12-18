'Lady Night', programa de Tatá Werneck, estreia na Globo em 2019

Crédito: Gianne Carvalho/Multishow

Sucesso de audiência - e de risadas - no Multishow, o "Lady Night", programa de Tatá Werneck, passará a ser veiculado na Globo a partir do dia 17 de janeiro.

À Revista Quem, a assessoria de imprensa da emissora informou que os melhores momentos das duas primeiras temporadas do talk show vão abrir a estreia do programa. A ideia é exibir esses episódios após o "Big Brother Brasil 19", que começa 15 de janeiro.