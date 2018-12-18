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Sucesso de audiência

'Lady Night', programa de Tatá Werneck, estreia na Globo em 2019

Talk show é sucesso de audiência e será veiculado na telinha do 'plim plim' a partir do dia 17 de janeiro

Publicado em 18 de Dezembro de 2018 às 14:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2018 às 14:45
Crédito: Gianne Carvalho/Multishow
Sucesso de audiência - e de risadas - no Multishow, o "Lady Night", programa de Tatá Werneck, passará a ser veiculado na Globo a partir do dia 17 de janeiro. 
À Revista Quem, a assessoria de imprensa da emissora informou que os melhores momentos das duas primeiras temporadas do talk show vão abrir a estreia do programa. A ideia é exibir esses episódios após o "Big Brother Brasil 19", que começa 15 de janeiro. 
"Lady Night" conta com a participação, ainda, dos comediantes Marco Gonçalves e Daniel Furlan e de uma banda que faz apresentações sob o comando de Tatá. 

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