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CINEMA

Keanu Reeves e Alex Winter confirmam 'Bill & Ted 3'

Atores retornam para a franquia 27 anos depois do segundo filme

Publicado em 09 de Maio de 2018 às 21:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mai 2018 às 21:48
Os atores Alex Winter e Keanu Reeves quase 30 anos após o longa Bill ENTITY_amp_ENTITYTed Crédito: Entertainment Weekly/Reprodução
Após 27 anos de espera, os fãs de Bill & Ted podem comemorar: haverá um terceiro filme da franquia. A informação foi confirmada por Keanu Reeves e Alex Winter via Twitter.
Eles vão se reunir para Bill & Ted Face the Music, com roteiro dos criadores originais, Chris Matheson e Ed Solomon e direção de Dead Parisot.
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Os atores disseram em comunicado ao Hollywood Reporter: "Não poderíamos estar mais felizes por reunir a trupe toda novamente. Chris e Ed escreveram um roteiro incrível, e com Dean na direção, nós temos a equipe dos sonhos!". O filme está em fase de pré-produção e ainda não tem data de estreia confirmada.
A continuação deve mostrar a dupla na meia idade, que continua a tentar compor a melhor música já escrita. Os personagens vão viajar pelo tempo após serem advertidos por uma figura do futuro que essa música é a única maneira de salvar o mundo.
O primeiro filme da saga é Bill & Ted: Uma Fantástica Aventura, de 1989, e Bill & Ted: Dois Loucos no Tempo, de 1991.
Os atores Alex Winter e Keanu em Bill ENTITY_amp_ENTITYTed (1989) Crédito: Entertainment Weekly/Reprodução

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