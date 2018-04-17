Kassin bota os pés no chão em novo disco

Aos 44 anos, Alexandre Kassin é um dos produtores musicais mais concorridos do Brasil. Também cantor, compositor e multi-instrumentista, o músico acaba de lançar Relax, álbum em que prioriza o repertório autoral, e reúne composições que abordam temas cascudos das tristezas pessoais à política, mas com seu senso de humor peculiar.
Nas 14 faixas, Kassin estabelece um equilíbrio e une referências que não se prendem a um estilo musical apenas, mas que transitam do universo setentista ao soul, evidenciando a proximidade de tudo com o pop.
Acho que não é só um equilíbrio sonoro, mas de letras, também. O disco tem essa coisa das composições serem leves, de abordar assuntos difíceis de transpor para o som e para composições. Colocar essas camadas no álbum foi o mais difícil, acredito, diz o produtor, em entrevista por telefone.
A lista de participações traz Hyldon, um dos maiores músicos do soul brasuca, além de outras parcerias, como a com o canadense Chris Cummings, e com Rob Gallagher. O músico ainda faz questão de ressaltar a contribuição do produtor musical Carlos Eduardo Miranda, falecido no mês passado.
O Miranda foi muito importante nos meus trabalhos, era com quem eu sempre trocava ideia, mandava as músicas... Não foi produtor, mas foi quem me trouxe feedback desde sempre, reconhece.
Se em seu trabalho solo anterior, Sonhando Devagar (2011), Kassin lançou mão de algo mais experimental e até mesmo delirante, Relax vem para fazer um contraponto, como Kassin mesmo faz questão de frisar. O disco recém-lançado foi pensado como um projeto mais planejado, e ambientado em outra atmosfera.
O Sonhando Devagar tinha uma ambientação onírica, estranha. Nesse outro, quis tocar em assuntos delicados até mesmo para ter uma diferença na comparação com o disco anterior. Ele é mais arranjado, até porque não queria os erros do disco passado. As canções não são tão distantes, mas a ambientação é diferente. Quis discos completamente diferentes um do outro, destaca.
Acostumado a fazer música desde pequeno, Kassin diz viver compondo em sua própria cabeça. Quando pensa em uma canção, já monta uma idealização e imagina como a mesma vai soar e isso vale para sua atuação tanto no front, quanto nos bastidores, onde já assinou produções para Los Hermanos, Adriana Calcanhotto, Erasmo Carlos, Caetano Veloso e mais.
Separar os dois trabalhos é até mesmo uma questão de manutenção da saúde. O músico diz não fazer duas coisas ao mesmo tempo, apesar da imagem de acelerado.
Se estou produzindo um disco, não vou começar outro projeto. Paro para fazer as coisas. Paro e faço, porque entendo que os projetos têm início, meio e fim. Acho prazeroso trabalhar com música, em geral. Fazer um balanço entre produzir e gravar é o mais divertido pra mim, conclui o músico, que abre a turnê do disco no próximo mês, no Rio.
Ouça
Relax. Kassin. Lab 344, 14 faixas. Quanto: R$ 28,90. Também disponível nas principais plataformas de streaming.