Kassin bota os pés no chão em novo disco

Aos 44 anos, Alexandre Kassin é um dos produtores musicais mais concorridos do Brasil. Também cantor, compositor e multi-instrumentista, o músico acaba de lançar Relax, álbum em que prioriza o repertório autoral, e reúne composições que abordam temas cascudos  das tristezas pessoais à política, mas com seu senso de humor peculiar.

Nas 14 faixas, Kassin estabelece um equilíbrio e une referências que não se prendem a um estilo musical apenas, mas que transitam do universo setentista ao soul, evidenciando a proximidade de tudo com o pop.

Acho que não é só um equilíbrio sonoro, mas de letras, também. O disco tem essa coisa das composições serem leves, de abordar assuntos difíceis de transpor para o som e para composições. Colocar essas camadas no álbum foi o mais difícil, acredito, diz o produtor, em entrevista por telefone.

A lista de participações traz Hyldon, um dos maiores músicos do soul brasuca, além de outras parcerias, como a com o canadense Chris Cummings, e com Rob Gallagher. O músico ainda faz questão de ressaltar a contribuição do produtor musical Carlos Eduardo Miranda, falecido no mês passado.

O Miranda foi muito importante nos meus trabalhos, era com quem eu sempre trocava ideia, mandava as músicas... Não foi produtor, mas foi quem me trouxe feedback desde sempre, reconhece.

Se em seu trabalho solo anterior, Sonhando Devagar (2011), Kassin lançou mão de algo mais experimental e até mesmo delirante, Relax vem para fazer um contraponto, como Kassin mesmo faz questão de frisar. O disco recém-lançado foi pensado como um projeto mais planejado, e ambientado em outra atmosfera.

O Sonhando Devagar tinha uma ambientação onírica, estranha. Nesse outro, quis tocar em assuntos delicados até mesmo para ter uma diferença na comparação com o disco anterior. Ele é mais arranjado, até porque não queria os erros do disco passado. As canções não são tão distantes, mas a ambientação é diferente. Quis discos completamente diferentes um do outro, destaca.

Acostumado a fazer música desde pequeno, Kassin diz viver compondo em sua própria cabeça. Quando pensa em uma canção, já monta uma idealização e imagina como a mesma vai soar  e isso vale para sua atuação tanto no front, quanto nos bastidores, onde já assinou produções para Los Hermanos, Adriana Calcanhotto, Erasmo Carlos, Caetano Veloso e mais.

Separar os dois trabalhos é até mesmo uma questão de manutenção da saúde. O músico diz não fazer duas coisas ao mesmo tempo, apesar da imagem de acelerado.

Se estou produzindo um disco, não vou começar outro projeto. Paro para fazer as coisas. Paro e faço, porque entendo que os projetos têm início, meio e fim. Acho prazeroso trabalhar com música, em geral. Fazer um balanço entre produzir e gravar é o mais divertido pra mim, conclui o músico, que abre a turnê do disco no próximo mês, no Rio.

Ouça

Relax. Kassin. Lab 344, 14 faixas. Quanto: R$ 28,90. Também disponível nas principais plataformas de streaming.