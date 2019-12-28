Jorge e Mateus, Ivete Sangalo, Ludmilla e Alok agitam o feriadão no ES

SEXTA-FEIRA (27 DE DEZEMBRO)
- SHOW
- Jorge e Mateus e É o Tchan
- Às 22h, no Multiplace Mais. R. A, Lote 09, Meaípe, Guarapari. Ingresso: 4° lote - Front Stage a R$ 130 (meia), Camarote 2 a R$180 (meia). Mesas para 4 pessoas 2°: Bronze a R$ 1.000, Prata a R$1.500 e Ouro a R$ 2.000. Todos têm direito à meia entrada ao levarem 2 quilos de alimento ou 1 agasalho ou 1 brinquedo em bom estado ou 1 lata de leite em pó ou 1 fralda infantil ou geriátrica. Pontos de venda: Lojas Bagaggio, Loja Country Ville e site ticketpremium.com.br. Classificação: 16 anos (14 e 15 anos apenas acompanhados de seus responsáveis legais).
- Tardezinha com Thiaguinho
- Às 16h30, no Siribeira Iate Clube. Ingresso: Área Vip 7° lote R$ 200 (meia). Venda: https://site.blueticket.com.br/. Informações: (27) 3261-3965.
- FESTAS
- Fluente
- Às 21h. Festa As Melhores do Cliente. Atrações não divulgadas. Ingresso: R$ 25. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Classificação: 18 anos. Informações: (27) 3311-5216.
- Laboratório do Álcool
- Às 23h. Festa Último Sextou Com DJs Waldirene, gaxxoni, VLNTDDS, TRAN (BDAY) e Key-Lah. Tocando: Eletro, pop, funk, mashup e remix. Ingresso: Entrada franca para os 30 primeiros, R$ 10 (até 1h), R$ 15 (após 1h). Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Classificação: 18 anos. Informações: (27) 99886-3193.
- Bolt
- Às 23h. Festa Mil Grau. Tocando: Pop b, indie, electro, funk. Ingresso: R$ 10 (antecipados online), R$ 15 (portaria de 23h às 4h), R$ 5 ( a partir das 4h, somente para quem estiver com a pulseira da Fluente ou Stone). Classificação: 18 anos. Informações: (27) 3311-5216.
- Stone
- Às 22h. Tocando: Funk, pop, hits e bagaceiras. Ingresso: R$ 2 (com nome na lista para os primeiros 100), R$ 10 (com nome na lista depois dos 100 primeiros, até às 23h), R$ 15 (sem nome na lista, a noite inteira). R. Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Classificação: 18 anos.
- Barrerito
- Às 19h. Com Rian & Rodrigo e Taiana Olive. Ingresso: R$ 10 por pessoa. R. da Cruzada, 116, Campo Grande, Cariacica.
- Botiquim do Celim
- Com Felipe Brava e Felipe Ribeiro. Às 19h. Couvert: R$ 9,90. R. Ana Siqueira, 3573 - Industrial do Alecrim, Vila Velha.
- Festa de São Benedito
- Com Show Rokongo e Desfile das Bandas de Congo. A partir das 19h, na praça da Igreja Matriz. Entrada franca. Praça Barbosa Leão, Serra Sede.
- Gordinho
- Com Gruo Opção e Choppsamba. Ingresso: Entrada franca até às 22h, R$ 20 (após as 22h). Rua Joaquim Lirio, 823, Praia do Canto.
- Embrazado
- Às 22h. Com PedalaSamba, Rômulo Arantes, Sheep Dj e Dj Luuh. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99791-5623.
- FESTIVAL
- Festival de Forró de Itaúnas
- A partir das 22h, no Bar Forró. Com ForróFiá, Geraldo azevedo, Fogumano, Edson Duarte e DJ Fabrício Bravim. Ingressos (avulsos): R$ 65. Pacote para os 6 dias R$ 260. Venda: https://www.sympla.com.br . R. Ítalo Vasconcelos, 98, Conceição da Barra. Informações: (41) 99963-7407.
- MÚSICA AO VIVO
- Marcus Macedo
- Às 20h30, no Coco Bambu Shopping Praia da Costa. Couvert: R$ 5,90. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Informação: (27) 3141-9100.
- Alex & Alencar
- Às 21h30, no De Passagem. R. Deolindo Perim, 73, Praia de Itapuã, Vila Velha. Informação: (27) 3535-3568. Couvert: Não Divulgado.
- 2 & Meio
- Pop rock. Na Cervejaria Bradus. R. Quinze de Novembro, 697 - Centro de Vila Velha, Vila Velha. Informação: (27) 3208-4308.
SÁBADO (28 DE DEZEMBRO)
- SHOW
- Encontro das Tribos - The Best Summer Of Your Life
- Com Criolo, Pitty, Maneva, Falamansa, Ponto de Equilíbrio, Zé Maholics, Nick Cruz e Macucos. Às 18h, na Arena Pedreira. Av. Padre José Anchieta, s/n, Portal de Guarapari, Guarapari. Ingresso: 3° lote - Front Stage a R$ 70 (meia), Área VIP a R$ 100 (meia), Open Bar a R$ 190 (único). Meia Solidária: Todos têm direito à meia entrada ao levarem 2 quilos de alimento ou 1 agasalho ou 1 brinquedo em bom estado ou 1 lata de leite em pó ou 1 fralda infantil ou geriátrica. Classificação: 16 anos (14 e 15 anos apenas acompanhados de seus responsáveis legais).
- Me Faz Feliz - The Best Summer Of Your Life
- Com Jeito Moleque, Thiago Martins e BokaLoka. Às 22h, no Multiplace Mais. R. A, Lote 09, Meaípe, Guarapari. Ingresso: 2° lote - Front Stage R$ 50 (meia), Camarote 2 R$ 80 (meia). Mesas para 4 pessoas 1° lote: Bronze a R$ 300, Prata a R$ 300 e Ouro R$ 400. Meia Solidária: Todos têm direito à meia entrada ao levarem 2 quilos de alimento ou 1 agasalho ou 1 brinquedo em bom estado ou 1 lata de leite em pó ou 1 fralda infantil ou geriátrica. Pontos de venda: Lojas Bagaggio, Loja Country Ville e site ticketpremium.com.br. Classificação: 16 anos (14 e 15 anos apenas acompanhados de seus responsáveis legais).
- Banda Back To The Past
- Às 22h, no Liverpub Vitória. Repertório: Rock anos 80 e 90, The Police, Queen e outros. Ingresso: R$ 20 ( das 22h às 23h), R$ 25 (das 23h à 00h), R$ 30 ( a partir de 00h). Rua Joaquim Lírio, 820, Triângulo das Bermudas, Praia do Canto, Vitória.
- Ivete Sangalo
- Às 15h, no Cafe de La Musique. Ingresso: R$ 120 (4° lote, meia). Venda: Kaveira Store e https://www.eventbrite.com/. Avenida Manoel Duarte Souza Mattos, Balneário Meaípe, Guarapari, Vitória.
- FESTAS
- Stone
- Às 22h. Festa Hello, Goodbye. Com Djs Lua Maravilha, Renato Costa, Mardones e Resende. Tocando: Pop, indie, pop brasil, nova mpb, funk, hip hop, memes. Ingresso: Entrada franca para os primeiros 30 a chegarem com roupa branca, R$ 10 (com nome na lista até às 23h), R$ 15 (sem nome na lista ao após às 23h). R. Rômulo Samorini, 33 - Praia do Canto, Vitória. Classificação: 18 anos. Informação: (27) 3019-8178.
- Fluente
- Às 16h. Festa Amor de Quê?. Com Temponi, Coradini, Bravin, Najulia e Mayke. Tocando: Brega funk, pop br, hits do verão. Ingresso: Entrada franca para os 50 primeiros, R$ 15 (das 16h às 19h), R$ 20 (das 19h às 20), R$ 30 (a partir das 20h) Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Classificação: 18 anos. Informações: (27) 3311-5216.
- Fluente
- Às 21h. Festa Rabetão. Com Jefinho Faraó. Tocando: Funk, pop e electropop. Ingresso: R$30 (portaria e site). Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Classificação: 18 anos. Informações: (27) 3311-5216.
- Barrerito
- Às 19h. Com Richard Viana. Ingresso: R$ 10 por pessoa. R. da Cruzada, 116, Campo Grande, Cariacica.
- Diário de um Frito
- Às 22h, no Sítio JP. Ingressos: 1° lote R$ 30 (individual) R$ 50 (duplo), 2° lote R$ 40, R$ 60 (portaria). Pontos de venda: Lojas Marvericks, La Vitta, Tabacaria Popeye, Loja Meu Bem Estar e site https://www.superticket.com.br/events/show/diario-de-um-frito-teahupoo. R. S, 546, Ulisses Guimarães, Vila Velha.
- Laboratório do Álcool
- Às 23h. Festa Ousadah. Com DJs Adê, Gazzonih, Feeh Samantha, BITCHSLAP! e Fefafinhahahaha. Tocando: Eletrp, pop, funk, vogue, hip hop. Ingresso: Entrada franca para os 30 primeiros, R$ 10 (até 1h), R$ 15 (após 1h). Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Classificação: 18 anos. Informações: (27) 99886-3193.
- Embrazado
- Às 19h. Com Junto e Misturado, Balada do Maycon, DJ GG e Dj Luuh. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99791-5623.
- ESPECIAL
- Rezas, Benzuras e Simpatias II
- Palestras e rodas de conversa sobre astrologia, tarôt, numerologia e atendimentos individuais. A partir das 9h, na Casa Stael. R. Sete de Setembro, 263, Centro, Vitória.
- FESTIVAL
- Festival de Forró de Itaúnas
- A partir das 22h, no Bar Forró. Com Trio Dona Zefa, Janayna Pereira, Isaac do Acordeon, Furdunço e DJ Fabrício Bravim. Ingressos (avulsos): R$ 55. Pacote para os 6 dias R$ 260. Venda:https://www.sympla.com.br . R. Ítalo Vasconcelos, 98, Conceição da Barra. Informações: (41) 99963-7407.
- Boa Vista Convida Unidos da Piedade
- Às 21h, na quadra da Boa Vista. R. Muniz Freire, 55, Itaquari, Cariacica. Com Emerson Xumbrega, Danilo Cezar, Grupo de Pagode, Bateria Águia Furiosa, Bateria Ritmo Forte, Passistas Show, Casais de MS & PB. Ingresso: R$ 5 (antecipado), R$ 10 (na hora).Informações: (27) 99925-1116
- MÚSICA AO VIVO
- Tamires Casotto
- A partir de 12h30, no Coco Bambu Shopping Praia da Costa. Couvert: R$ 5,90. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Informação: (27) 3141-9100.
- Joyce Melo
- A partir de 20h, no Coco Bambu Shopping Praia da Costa. Couvert: R$ 5,90. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Informação: (27) 3141-9100.
- Vitinho Falcão
- Às 21h30, no De Passagem. R. Deolindo Perim, 73, Praia de Itapuã, Vila Velha. Informação: (27) 3535-3568. Couvert: Não Divulgado.
DOMINGO (29 DE DEZEMBRO)
- SHOW
- Conexão 021 - The Best Summer Of Your Life
- Com Ludmilla, Nego do Borel, FP do trem bala e MC Jottapê. Às 21 horas, no Multiplace Mais. R. A, Lote 09, Meaípe, Guarapari. Ingresso: Front Stage 3° lote a R$ 90 e Camarote 2 2° lote a R$110. Mesas para 4 pessoas 1° lote: Bronze a R$ 500, Prata a R$ 600 e Ouro a R$ 700. Todos têm direito à meia entrada ao levarem 2 quilos de alimento ou 1 agasalho ou 1 brinquedo em bom estado ou 1 lata de leite em pó ou 1 fralda infantil ou geriátrica. Pontos de venda: Lojas Bagaggio, Loja Country Ville e site ticketpremium.com.br. Classificação: 16 anos (14 e 15 anos apenas acompanhados de seus responsáveis legais).
- ESPECIAL
- Rapel no Morro do Moreno
- Às 13h30. Ingresso: R$ 40. R. Xavantes, 262, Praia da Costa, Vila Velha. Informações: (27) 99850-0514 - Gonzaga e (27) 99610-9362 - Rosi.
- FESTA
- Barrerito
- Às 17h. Comn Nesse Clima, DJ Jean Du PCB e Breno & Bernardo. Ingresso: Entrada franca até as 18h, R$ 20 por pessoa (a partir das 18h). R. da Cruzada, 116, Campo Grande, Cariacica.
- FESTIVAL
- Festival de Forró de Itaúnas
- A partir das 22h, no Bar Forró. Com Estopim, Trio Potiguá, Hermelinda, Duka Santos , DJ Fabrício Bravim e DJ Vhinny. Ingressos (avulsos): R$ 55. Pacote para os 6 dias R$ 260. Venda: https://www.sympla.com.br . R. Ítalo Vasconcelos, 98, Conceição da Barra. Informações: (41) 99963-7407.
- MÚSICA AO VIVO
- Anfrisio Lima
- A partir de 12h30, no Coco Bambu Shopping Praia da Costa. Couvert: R$ 5,90. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Informação: (27) 3141-9100.
Às 12h30, no Coco Bambu Shopping Praia da Costa. Couvert: R$ 5,90. Av.
SEGUNDA (30 DE DEZEMBRO)
- SHOW
- Bruno & Marrone e Raça Negra - The Best Summer Of Your Life
- Às 21h, no Multiplace Mais. R. A, Lote 09, Meaípe, Guarapari. Ingresso: Front Stage 4° lote a R$ 100 (meia) e Camarote 2 3° lote a R$160 (meia). Mesas para 4 pessoas 2° lote: Bronze a R$ 900, Prata a R$ 1.500 e Ouro a R$ 2.000. Todos têm direito à meia entrada ao levarem 2 quilos de alimento ou 1 agasalho ou 1 brinquedo em bom estado ou 1 lata de leite em pó ou 1 fralda infantil ou geriátrica. Pontos de venda: Lojas Bagaggio, Loja Country Ville e site ticketpremium.com.br. Classificação: 16 anos (14 e 15 anos apenas acompanhados de seus responsáveis legais).
- Alok
- A partir das 15h, no Cafe de la Musique. Ingresso: R$150 (meia). Todos têm direito à meia entrada ao levarem 2 quilos de alimento ou 1 agasalho ou 1 brinquedo em bom estado ou 1 lata de leite em pó ou 1 fralda infantil ou geriátrica. R. Manoel Duarte Souza Matos, 306-372, Meaípe, Guarapari.
- FESTIVAL
- Festival de Forró de Itaúnas
- A partir das 22h, no Bar Forró. Com Trio Classe A, Diana do Sertão, Amargô, Mestrinho convida Amorosa e DJ Fabrício Bravim. Ingressos (avulsos): R$ 55. Pacote para os 6 dias R$ 260. Venda:https://www.sympla.com.br . R. Ítalo Vasconcelos, 98, Conceição da Barra. Informações: (41) 99963-7407.
- MÚSICA AO VIVO
- Marcus Macedo
- Às 20h, no Coco Bambu Shopping Praia da Costa. Couvert: R$ 5,90. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Informação: (27) 3141-9100.
TERÇA-FEIRA (31 DE DEZEMBRO)
- FESTAS
- Virada de ano do Cafe de La Musique 2020
- Com Chemical Surf e a dupla Bruninho & Davi. À partir das 22h às 6 da manhã do dia 1. Ingresso: R$ 700. Venda: https://www.eventbrite.com/. R. Manoel Duarte Souza Matos, 306-372 - Meaípe, Guarapari.
- Réveillon da Fluente
- Às 23h. Com DJs Temponi, Danilo Vaqo, Bravin e outros. Tocando: Pop, pop br, funk, hits e especial anos 2000. Ingresso: 1° lote R$ 65 (somente online), 2° lote R$ 75 (somente online). Venda:https://www.eventbrite.com.br . Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Classificação: 18 anos. Informações: (27) 3311-5216.
- Réveillon do Laboratório do Álcool
- Às 00h. Tocando: Funk, pop e eletro. Ingresso: 1° lote R$ 60 (somente no Simpsons da Lama), 2° lote R$ 70 (somente no Simpsons da Lama) e 3° lote ainda sem preço divulgado será vendido na portaria do evento. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Classificação: 18 anos. Informações: (27) 99886-3193.
- Réveillon Arena Celebration 2020
- Com Pacha Ibiza on tour, na Arena Boulevard. Ingresso: R$220 (arena, open bar, open food, preço único), R$165 (fort premium, open bar, open food, preço único). Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 98874-6576.
- Réveillon Sensations Vitória 2020
- No Ilha Buffet. Com Glauco, Emerson Vaz, One Nice Experience, Maison Rosée, Emerson Anunciação. Ingresso: R$ 320 (lounge ilha), R$ 250 (frontstage all inclusive), R$ 495 (frontstage all inclusive duplo), R$ 370 (cadeira mesa verde all inclusive), R$ 400 (cadeira mesa azul all inclusive), R$470 (cadeira mesa rosa all inclusive). Vendas: https://site.blueticket.com.br/ . Alameda Ponta Foemosa, 350, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3225-6417.
- Réveillon Vibe Booa - Let´s 2020
- No Les Guarapari. Com DJ Leandro Netto, Banda 027, Pedro Lucas, DJ Robson Moreira e DJ Monia Lombardi. Ingresso: R$ 300 (convite feminino promocional), R$ 300 (convite masculino promocional). Venda: https://site.blueticket.com.br/ . Rua M Três K, 315, Enseada Azul, Guarapari.
- Réveillon Vitória Trance
- No Sítio Paraíso. Atrações ainda não divulgadas. Ingressos: R$ 40 (pista, valor único). Venda: https://www.superticket.com.br/. Informações: (27) 99716-8135.
- Réveillon Mex 2020
- No Mex Steak And Beer.Com Samba Júnior Kaio & Kaique e DJ BIG. Ingresso: R$ 60 (entrada única e promocional). Venda: https://www.superticket.com.br/. Avenida Beira MAr, 2700, Praia do Morro, Guarapari. Informações: (27) 3030-2701.
- Réveillon Open Bar Premium - Iriri Music 2020
- No Iriri Praia Clube. Com Markavo, ArtSamba e DJ Paulinho. Ingresso: R$ 280 (inteira, pista, 2° lote), R4140 (meia, pista 2° lote). Venda: https://www.superticket.com.br/. Avenida Dom Helvécio, Anchieta.
- Réveillon Embrazado
- Com Henrique & Diego, DJ V Track, Sué. Ingresso: R$150 (entrada única e promocional). Venda: https://www.superticket.com.br/. Rua Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Informação: (270 99791-5623.
- Réveillon Mansão 2K20
- Na Mansão 360°. Com Só quero Amar, Manoel Jr., Marcus Rauta, Sheep DJ, Drunk n Play e DJ Fabrício V. Ingresso: R$ 390 (4° lote, convite feminino), R$ 390 (4° lote, convite masculino). Venda: https://www.ticketpremium.com.br/. Rua Belo Horizonte, 1, meaípe, Guarapari. Informação: (27) 3010-2040/ (27) 99997-0212.
- Réveillon Multiplace Mais
- Com Tom Kray e Henrique & Diego. Ingresso: R$ 350 (all inclusive premium web promo), R$ 280 (camarote all inclusive web promo), R$ 200 (frontstage web promo). Venda: https://www.ticketpremium.com.br/. Rua A, lote 9, Meaípe, Guarapari. Informação: (27) 3272-1565/ (27) 99807-9611.
- Réveillon Ninho da Roxinha
- Com Rian & Rodrigo e Pele Morena. Ingresso: R$ 300 (1° lote, valor único). Venda: https://www.eventbrite.com/. Rua Limão, 350, São João, Nova Almeida, Serra. Informação: (27) 3253-1516.
- Réveillon Barlavento Magic Premium Experience
- Com Josh Simon, Guga Prates e Mahat. Ingresso: R$ 850 (individual) e preços especiais para grupos (venda no local). Av. Dante Michelini, Quiosque 1, Jardim da Penha, Vitória.
- Réveillon Thale Beach
- Com Jesus Luz, Ale Rauen, Bahl.co, Guga Prates e Brunelli. Ingresso: R$ 350 (individual). Venda: https://www.eventbrite.com/. Avenida Beira- Mar 15, Enseada Azul, Praia de Peracanga, Guarapari.
- Réveillon da Leia
- Na Pousada Marambaia. Com DJ Penélope, Samba de Mesa, Yuri e Banda. Ingresso: R$ 200 (1° lote, convite individual), R$ 1.200 (mesa 4 pessoas, 1° lote), R$ 1.500 (mesa 5 pessoas, 1° lote), R$ 1.800 (mesa 6 pessoas, 1° lote). Venda: https://www.eventbrite.com/. Rua João de Novaes, s/n, Dona Ruth, Marataízes.
- Réveillon Celebrate Guriri
- No La Rustic. Com SambaAdm, Carlinhos Rocha, Farra Dois, DJ GG e Lebach. Ingresso: R$200 (2° lote, ingresso único). Venda: https://www.ticketpremium.com.br/. R. Darcy Natalino Formigone, 78, Guriri, São Matheus.
- Réveillon Siribeira
- Com Quintal do Pagodinho e Samba Raiz. Ingresso: R$180 (individual promocional), R$200 (individual 1° lote), R$ 350 (duplo 1°). Venda: https://www.superticket.com.br/. Rua Doutor Silva Mello, 2, Centro, Guarapari.
- Réveillon Itaúnas
- No Vibe Itaúnas. Com Maneva e Casaca. Ingresso: R$ 70 (individual). Venda: https://www.ticketpremium.com.br/.
- Réveillon em Manguinhos Às 21h00, Restaurante Enseada manguinhos Banda. Com som da Classic Trio & G5.
- Réveillon em Manguinhos
- Às 21h00, Restaurante Enseada manguinhos Banda. Com som da Classic Trio & G5. Ingressos limitados. Ingresso: R$ 335 (individual, 2° lote), R$615 (casal, 2° lote)?Informações: (27) 3243-1413.
- Culto da Virada
- Às 22h, na Igreja Família Pentecostal. R. Antônio Aleixo, 387, Horto, Vitória.
- FESTIVAL
- Festival de Forró de Itaúnas
- A partir das 22h, no Bar Forró. Com Grande Festa da Virada, Trio Dona Zefa convida Mariana Aydar, Trio Xamego, Trio Macá, Convidados, DJ Fabrício convida DJ Vinny.. Ingressos (avulsos): R$ 65. Pacote para os 6 dias R$ 260.Venda:https://www.sympla.com.br/ . R. Ítalo Vasconcelos, 98, Conceição da Barra. Informações: (41) 99963-7407.
- MÚSICA AO VIVO
- Jazzificando
- Às 20h, no Coco Bambu Shopping Praia da Costa. Couvert: R$ 5,90. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Informação: (27) 3141-9100.
QUARTA (01 DE JANEIRO)
- FESTAS
- Bolt
- Das 1h às 7h. Festa A Primeira da Década. Com Tonico, Noizee, Bravado, Rika e Breciani. Tocando synth, electro, indie pop no térreo; pop, electro pop e hits no segundo andar. Ingressos: R$25 (antecipados pelo site), R$ 30 (a noite inteira). Classificação; 18 anos. Informações: (27) 3311-5216.
- SHOW
- Atitude 67 e DJ Pedro Sampaio
- Às 15h, no Cafe de La Musique. Ingresso: R$120 (meia). Venda: Comissários Oficiais e no https://www.eventbrite.com/. R. Manoel Duarte Souza Matos, 306-372, Meaípe, Guarapari. Classificação: 16 anos.
- FESTIVAL
- Festival de Forró de Itaúnas
- A partir das 22h, no Bar Forró. Com Tâmara Terra, Diana do Sertão, Amargô e DJ Fabrício Bravim.. Ingressos (avulsos): R$ 55. Pacote para os 6 dias R$ 260. .Venda:https://www.sympla.com.br . R. Ítalo Vasconcelos, 98, Conceição da Barra. Informações: (41) 99963-7407.
- MÚSICA AO VIVO
- Thaina
- Às 20h, no Coco Bambu Shopping Praia da Costa. Couvert: R$ 5,90. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Informação: (27) 3141-9100.