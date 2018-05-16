Jojo Todynho fala de moda e sua história em evento no ES

Jojo Todynho Crédito: Reprodução/Instagram @jojotodynho

Quatro meses depois, ela vem mas não para cantar seus hits "Que Tiro Foi Esse?" e "Vou Com Tudo". Musa do Baile da Vogue 2018, Jojo tem um encontro com os capixabas a próxima quinta-feira (17), num outlet de moda.

A funkeira estará no Exagerado, outlet itinerante, que será realizado de quarta (16) a sábado (20), no Pavilhão de Carapina, na Serra, para participar de um talk show. No evento, ela contará um pouco de sua história - para quem não sabe, a cantora já foi camelô antes da fama - para os 200 expositores e público presente. A entrada é franca.

COMPRAS

Além da presença de Jojo, o Exagerado promete movimentar a economia local. Na última edição do outlet que reúne moda, música e comida, 100 mil pessoas passaram pelo Pavilhão de Carapina, na Serra, gerando R$ 18 milhões em vendas.

O Exagerado é uma mistura de arte, moda, conceito, música, comida e recreação infantil. Para esta edição, a organização garante a presença de 200 expositores e mais de 300 marcas com preços especiais. Para se ter uma ideia, os descontos vão de 50% a 90% nas peças vendidas.

Serão vendidos roupas femininas, masculinas, infantis, bolsas e acessórios, calçados, roupas de festa, moda íntima, fitness, praia, além de itens para casa. Lei Básica, Hering, Magia do Mar, Alphabeto, Origens, Amabilis, Balãozinho, Vitrage, Konik, Polishop e First Class são algumas marcas confirmadas para o evento. Vale lembrar que a é entrada gratuita, só pagando pelo estacionamento - R$ 10 por dia.

SERVIÇO

Exagerado

Quando: de 16 a 20 de maio

Onde: Pavilhão de Carapina, na Serra

Entrada franca

Estacionamento: R$ 10,00 (por dia)

Todos stands aceitam cartão de crédito.

Alguns itens:

Óculos da marca Aié óculos  de R$190,00 por R$ 79,00

Cílios inferiores  I Love Makeup Store de R$5,00 por R$ 1,00

Rímel  I Love Makeuo Store de R$ 20,00 por R$ 9,99

Short Jeans Sommer Brasil  Salinha  De R$189,00 por R$79,90

Bota Uzn Carol Aon de R$ 499,90 por R$ 89,00

Sueter Reserva - Outlast  de R$529,00 por R$ 98,00

Legging da HMR de R$ 100 por R$ 45,00

Chapéu de palha estampado da Origens de R$ 119,90 por R$ 59,95

Tênis Reserva Mini da Dellicatto de R$ 190,90 por R$ 76,35

Camisa Fem Buphallos de R$ 278,00 por R$ 139,00