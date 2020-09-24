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Saúde

Joelma conta que teve 'pulmão, visão e mente' afetados pela covid-19

Cantora deu detalhes de sequelas que teve após ser infectada por novo coronavírus

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 15:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2020 às 15:38
A cantora Joelma
A cantora Joelma Crédito: Instagram/@joelmaareal
Em uma live para a revista Contigo, Joelma reclamou que teve sequelas como problemas no intestino, visão, pulmão e na mente. Ela disse que ficou com os sintomas da doença por mais de um mês.
"Estou saindo do covid agora e o negócio foi pancada. Comigo foi diferente. Inchei demais, fiquei com um corpo de uma grávida de nove meses, entendeu? Fiquei inchada dos pés a cabeça", relatou.
A cantora disse que passou por uma série de testes clínicos após pegar covid-19. "Fiz vários exames e tive muito problema no intestino, no estômago, no fígado. Eu estou cuidando agora disso, né? Tem dias que estou totalmente inchada, outros que não, agora por exemplo estou totalmente inchada. Fico nesse vai e vem", disse.

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Joelma comentou que os sintomas foram além dos intestinais e respiratórios. "Afetou minha visão, minha mente, o pulmão. Fiz 30 dias depois de pegar o exame e ainda estava positivo! Com 45 (dias) aí já tinha ido embora, mas as sequelas ficaram", lamenta.
A artista acrescentou que não conseguia mais cantar após a doença. "Atacou o pulmão e minha respiração ficou muito curta. Me cansava, não conseguia segurar afinação e segurar notas prolongadas", revela. Joelma estava no Pará quando foi infectada pelo novo coronavírus. O primeiro sintoma a aparecer foi febre. "Tive que ficar isolada lá. Aqui em casa só eu peguei. Foi bom que peguei por todo mundo aqui", brinca.
No próximo dia 3, Joelma fará uma live intitulada 'Bateu Saudade'.

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