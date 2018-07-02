Jim Carrey negocia participação em 'Sonic' no papel de Dr. Robotnik

Jim Carrey aparece em programa de entrevistas e surpreende Jeff Daniels Crédito: Reprodução/YouTube

O ator canadense Jim Carrey negocia para fazer o papel do vilão Dr. Robotnik no filme baseado na série de jogos eletrônicos "Sonic". Segundo o site Deadline, Carrey está em fase final de negociação com o estúdio Paramount, que produz o longa.

Previsto para estrear em 2019, o filme será uma mistura de "live-action" com animação em 3D e deve seguir o enredo dos jogos: Sonic é um ouriço azul com super velocidade que luta contra Dr. Robotnik, um cientista que quer destruir o meio ambiente para a construção de modernas fábricas.

O filme, que terá a produção executiva de Tim Miller - diretor de "Deadpool" - será dirigido pelo estreante Jeff Fowler e terá no elenco também James Marsden e Tika Sumpter. O roteiro foi escrito por Josh Miller e Pat Casey.