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CINEMA

Jim Carrey negocia participação em 'Sonic' no papel de Dr. Robotnik

O filme seguirá o enredo dos jogos eletrônicos que fizeram sucesso nos anos 1990

Publicado em 02 de Julho de 2018 às 19:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2018 às 19:08
Jim Carrey aparece em programa de entrevistas e surpreende Jeff Daniels Crédito: Reprodução/YouTube
O ator canadense Jim Carrey negocia para fazer o papel do vilão Dr. Robotnik no filme baseado na série de jogos eletrônicos "Sonic". Segundo o site Deadline, Carrey está em fase final de negociação com o estúdio Paramount, que produz o longa.
Previsto para estrear em 2019, o filme será uma mistura de "live-action" com animação em 3D e deve seguir o enredo dos jogos: Sonic é um ouriço azul com super velocidade que luta contra Dr. Robotnik, um cientista que quer destruir o meio ambiente para a construção de modernas fábricas.
O filme, que terá a produção executiva de Tim Miller - diretor de "Deadpool" - será dirigido pelo estreante Jeff Fowler e terá no elenco também James Marsden e Tika Sumpter. O roteiro foi escrito por Josh Miller e Pat Casey.
Conhecido por seus filmes de comédia, Carrey enfrentou problemas com a depressão após o suicídio da sua ex-namorada Cathriona White em setembro de 2015 e vem diminuindo sua participação no cinema nos últimos anos para dedicar-se às artes.

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