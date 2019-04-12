JetLag e Xand Avião completam time do Villa Mix Vitória

Os DJs Thiago Mansur e Paulo Velloso foram os responsáveis por levar as canções “Trem-Bala”, de Ana Vilela, e “Oração” da Banda Mais Bonita da Cidade” para a pista de dança. À frente do projeto JetLag, a dupla que se tornou queridinha de Anitta, aterrissa hoje no Espírito Santo para o festival Villa Mix, que receberá ainda Ivete Sangalo, Gusttavo Lima, Jorge e Mateus, Xand Avião (confira entrevista ao lado) e Jefferson Moraes.

O duo, que já tocou com om Anitta na versão “Zé do Caroço”, clássico de Leci Brandão, com Alok e com Infected Mushroom promete um show de sucessos. “Tem coisa nova, ainda não lançada, com Frejat. Enfim, vamos vir com as já conhecidas e as novidades em primeira mão”, garante a dupla em entrevista ao C2.

Thiago e Paulo tocavam separados, em carreiras solo, e então decidiram montar um projeto de música eletrônica pela sinergia entre eles e pelo sucesso do trio de DJs sueco Swedish House Mafia. “O trio é pioneiro e um dos mais importantes projetos de música eletrônica que existiram até hoje. No Brasil não existiam quase duplas ou trios de DJs”, explicam.

“Trem-Bala” ganhou nova roupagem em 2016. Com a carreira consolidada fora do país, o lançamento do remix da música de Ana Vilela fez parte de uma estratégia para ganhar o mercado nacional. E deu certo!

“Já tínhamos alcançado o topo dos ‘charts’ (ranking) como Beatport (site de compra de música) com músicas autorais em inglês como “Honk”, em parceria com o DJ holandês Chuck, e “Your Love” parceria com a cantora Katherin Ellis. Mas traçamos a estratégia de fazer música eletrônica com vocais em português. Além de fazer sucesso, incentivamos inúmeros outros DJs a seguir esta linha de trabalho”, dizem.

A dupla já tocou nos principais palcos do mundo, mas ainda sonha com um. “Dos que a gente sonhava em tocar, acho que o único que falta é o Coachella”.

XAND DO AVIÃO





Quem também se apresenta no festival é

Xand Avião

. Prestes a lançar seu novo DVD “Xand Errejota” Xand do avião promete cantar algumas músicas do novo projeto no show no Espírito Santo. "Sempre digo que o meu melhor show é o próximo. Estou preparando um show incrível! Vou cantar os meus grandes sucessos e também algumas músicas do meu próximo DVD 'Xand Errejota', que será lançado no comecinho de maio. Quero ver todo mundo com 'Casal Raiz'", diz o cantor.

Você acabou de lançar a música “Casal Raiz”, inspirada no seu relacionamento com Isabele e em um meme. Se considera antenado nas redes sociais?

Sim. A internet também é uma grande ferramenta de trabalho e eu tento usar ao meu favor. É também uma forma de ter contato direto com os meus fãs. Fico ligado em tudo por lá, converso com eles, acompanho o feedback que eles me dão. É muito boa essa troca.

Você acabou de gravar um DVD no Rio. O que pode adiantar deste projeto?

O meu próximo DVD, “Xand Errejota”, será lançado no comecinho de maio. Escolhi o Rio porque é um dos lugares mais bonitos do mundo! A beleza natural do Rio é incomparável. Tanto que dessa vez não usamos muitas luzes nem palco gigante, justamente para valorizarmos o visual. Os fãs podem esperar muita música boa. Forró de qualidade e para todos os gostos!

O que está preparando para o show no Villa Mix?

Sempre digo que o meu melhor show é o próximo. Estou preparando um show incrível! Vou cantar os meus grandes sucessos e também algumas músicas do DVD. Quero ver todo mundo com “Casal Raiz”.

SERVIÇO

Villa Mix Vitória

Com Jorge e Mateus, JetLag, Gusttavo Lima, Ivete Sangalo, Xand Avião e Jefferson Moraes

Quando: sábado, 13 de abril, a partir das 16h

Onde: Pavilhão de Carapina. 5254, Av. Marginal, 5196, Jardim Carapina, Serra

Ingresso: R$ 50 (meia - pista 1º lote); R$ 100 (meia - área Vip 1º lote); R$ 220 (open bar 3º lote) ; R$ 400 (backstage 3º lote). Assinantes do Clube A Gazeta têm 10% de desconto nos setores Open Bar e Backstage Brahma Golden Mix (a venda para assinantes é exclusiva na Bagaggio Shopping Vitória). Ingressos à venda nas lojas Baggagio, Country Ville, Mundo do iPhone, Stronda’s, Acqua, Celular.com, Al Jarreau Jeans, Hot Line e Kelly Modas e no site www.ticmix.com.br.