Intimado a prestar depoimento, Vanderson está fora do BBB19

23/01/2019 - Vanderson está fora do BBB19 após sair para prestar depoimento devido a acusações de agressão e estupro Crédito: Divulgação/TV Globo

O Big Brother Brasil 19 tem sua terceira baixa em menos de uma semana. O ex-participante Vanderson é o terceiro "eliminado" do reality show. O motivo da saída do participante é a intimação para prestar depoimento em inquérito instaurado após denúncias de violência.

A intimação foi feita nesta quarta-feira (13) pela delegada Rita Salim, titular da Delegacia de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá (DEAM), no Rio de Janeiro. Como diz a regra do programa, uma vez fora da casa, o candidato é desclassificado.

De acordo com o G1, Vanderson não será substituído e o programa seguirá com 15 participantes. O apresentador Tiago Leifert anunciará a decisão na edição desta noite.

Além de Vanderson, saíram do BBB19 o mineiro Vinícius, que foi eliminado na votação desta terça-feira (22), e o lutador de MMA Fábio Alano. O segundo, que nem chegou a entrar na casa, não havia informado a emissora durante a fase seletiva que era patrocinado por uma marca de roupas de ginástica antes de ser confirmado no casting da nova temporada e teve seu contrato rescindido.

As investigações contra o acriano seguem após três mulheres terem feito boletins de ocorrência acusando o brother de agressão física, estupro e importunação. De acordo com o jornal Extra, a pedido da delegada Juliana de Angelis, da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Rio Branco, no Acre, onde os registros foram feitos, a delegada Rita Salim, da Deam de Jacarepaguá (Rio de Janeiro), será a responsável pelo interrogatório.