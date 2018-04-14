Inscrições abertas para aulas de balé gratuitas no Parque da Cidade

Os pais que desejam colocar os filhos numa aula de balé, mas não tem grana para pagar os estúdios de dança, podem comemorar. Segunda-feira, o Parque da Cidade, na Serra, abre inscrições para aulas gratuitas da modalidade.
Podem ser inscritas crianças com idades entre 06 e 09 anos e que moram na Serra. As mamães interessadas devem comparecer à Sala de Dança do Parque da Cidade, de segunda a quinta-feira, das 9h às 11h. Basta levar RG ou certidão de nascimento da criança e o comprovante de residência. Após a formação da turma, as aulas acontecerão às segundas e quartas-feiras, a partir das 9 horas.
A iniciativa é do Programa de Orientação ao Exercício Físico (Proef), que oferece ainda, gratuitamente, aulas de jazz toda terça e quinta-feira, às 9h, para meninas com idades entre 10 e 14 anos. Neste caso, o projeto conta com a parceria do Programa de Saúde do Adolescente (Prosad), pois a ideia é que, além de praticarem a dança, as meninas inseridas no programa passem também a receber informações relacionadas à saúde, tais como mudanças na adolescência, sexualidade, prevenção e combate a doenças, entre outros temas.