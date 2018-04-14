Inscrições abertas para aulas de balé gratuitas no Parque da Cidade

Parque da Cidade, em Laranjeiras Crédito: Arquivo PMS

Os pais que desejam colocar os filhos numa aula de balé, mas não tem grana para pagar os estúdios de dança, podem comemorar. Segunda-feira, o Parque da Cidade, na Serra, abre inscrições para aulas gratuitas da modalidade.

Podem ser inscritas crianças com idades entre 06 e 09 anos e que moram na Serra. As mamães interessadas devem comparecer à Sala de Dança do Parque da Cidade, de segunda a quinta-feira, das 9h às 11h. Basta levar RG ou certidão de nascimento da criança e o comprovante de residência. Após a formação da turma, as aulas acontecerão às segundas e quartas-feiras, a partir das 9 horas.