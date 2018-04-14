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SERRA

Inscrições abertas para aulas de balé gratuitas no Parque da Cidade

Interessados podem comparecer, a partir de segunda, na Sala da Dança do Parque, das 9h às 11h

Publicado em 13 de Abril de 2018 às 21:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2018 às 21:46
Parque da Cidade, em Laranjeiras Crédito: Arquivo PMS
Os pais que desejam colocar os filhos numa aula de balé, mas não tem grana para pagar os estúdios de dança, podem comemorar. Segunda-feira, o Parque da Cidade, na Serra, abre inscrições para aulas gratuitas da modalidade.
Podem ser inscritas crianças com idades entre 06 e 09 anos e que moram na Serra. As mamães interessadas devem comparecer à Sala de Dança do Parque da Cidade, de segunda a quinta-feira, das 9h às 11h. Basta levar RG ou certidão de nascimento da criança e o comprovante de residência. Após a formação da turma, as aulas acontecerão às segundas e quartas-feiras, a partir das 9 horas.
>> Leia mais notícias do Divirta-se
A iniciativa é do Programa de Orientação ao Exercício Físico (Proef), que oferece ainda, gratuitamente, aulas de jazz toda terça e quinta-feira, às 9h, para meninas com idades entre 10 e 14 anos. Neste caso, o projeto conta com a parceria do Programa de Saúde do Adolescente (Prosad), pois a ideia é que, além de praticarem a dança, as meninas inseridas no programa passem também a receber informações relacionadas à saúde, tais como mudanças na adolescência, sexualidade, prevenção e combate a doenças, entre outros temas.

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