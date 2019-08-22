Home
>
Cultura
>
Inquérito do MPF vai apurar suspensão de edital com séries LGBT

Inquérito do MPF vai apurar suspensão de edital com séries LGBT

O Ministério Público Federal (MPF) no Rio informou nesta quinta, 22, a abertura de inquérito civil para investigar a suspensão de edital com séries de temas LGBT