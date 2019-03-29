Home
Ingressos para ultima Tardezinha em Vitória já estão no 8º lote

Entradas começaram a ser vendidas há oito dias. Thiaguinho se apresenta, no dia 21 de julho, na Área Verde do Clube Álvares Cabral