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Incêndio atinge estúdio de filmagem de 'O Outro Lado do Paraíso'

A assessoria de comunicação da Globo confirmou que o fogo teria começado por volta das 5h30, de quinta-feira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 fev 2018 às 15:36

Publicado em 16 de Fevereiro de 2018 às 15:36

Garimpeiros em cenário de "O Outro Lado do Paraíso" Crédito: TV Globo
A equipe envolvida na produção da novela O Outro Lado do Paraíso passou por um susto na manhã desta quinta-feira, 15. Parte dos Estúdios Globo onde a novela é gravada teve um princípio de incêndio.
A assessoria de comunicação da Globo confirmou que o fogo teria começado por volta das 5h30 na locação da cidade cenográfica onde é gravado o garimpo da novela das 21h.
O princípio de incêndio foi rapidamente controlado e não houve feridos. As gravações da novela seguem normalmente. O Outro Lado do Paraíso é dirigida por Mauro Mendonça Filho.
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Segundo incêndio em três meses
Em novembro, parte da estrutura cenográfica da novela das sete, "Deus salve o rei", foi atingida por outro incêndio. Atores como Rômulo Estrela e o diretor Fabrício Mamberti trabalhavam no local no momento em que o fogo começou a se alastrar, mas não houve feridos.
As gravações da novela naquele período, no entanto, foram adiadas. O galpão abrigava os cenários dos castelos da história, ambientada na Idade Média.

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