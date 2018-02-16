Incêndio atinge estúdio de filmagem de 'O Outro Lado do Paraíso'

Garimpeiros em cenário de "O Outro Lado do Paraíso" Crédito: TV Globo

A equipe envolvida na produção da novela O Outro Lado do Paraíso passou por um susto na manhã desta quinta-feira, 15. Parte dos Estúdios Globo onde a novela é gravada teve um princípio de incêndio.

A assessoria de comunicação da Globo confirmou que o fogo teria começado por volta das 5h30 na locação da cidade cenográfica onde é gravado o garimpo da novela das 21h.

O princípio de incêndio foi rapidamente controlado e não houve feridos. As gravações da novela seguem normalmente. O Outro Lado do Paraíso é dirigida por Mauro Mendonça Filho.

Segundo incêndio em três meses

Em novembro, parte da estrutura cenográfica da novela das sete, "Deus salve o rei", foi atingida por outro incêndio. Atores como Rômulo Estrela e o diretor Fabrício Mamberti trabalhavam no local no momento em que o fogo começou a se alastrar, mas não houve feridos.