Il Divo virá ao Brasil em 2019 e integrante diz escutar Roberto Carlos Crédito: Il Divo/Divulgação

O grupo Il Divo foi descoberto há 15 anos pelo mundialmente conhecido produtor Simon Cowell, no programa "X-Factor". De lá para cá, eles evoluíram para quatro tenores que têm mais de 30 milhões de álbuns vendidos, 160 discos de ouro e platina em 33 países, além de terem sido os primeiros artistas da música clássica a terem um disco de estreia em primeiro lugar no Top 200 da Billboard. No próximo dia 10 de agosto, os cantores lançam "Timeless", novo álbum com 10 faixas compostas de músicas lançadas por diversos artistas de 1930 a 2015, que brindam o amor e a tradição deles até aqui.

Gazeta Online, Carlos Marín destaca que a intenção era celebrar o inicio do grupo depois de um sucesso que eles mesmos não esperavam. De princípio, eles selecionaram 150 canções, juntos, que se transformaram em 30 e depois passaram a ser 10 - que estão no novo CD. Em entrevista ao, Carlos Marín destaca que a intenção era celebrar o inicio do grupo depois de um sucesso que eles mesmos não esperavam. De princípio, eles selecionaram 150 canções, juntos, que se transformaram em 30 e depois passaram a ser 10 - que estão no novo CD.

A ideia de mesclar canções antigas com mais recentes também é um campo novo para os quatro integrantes de Il Divo que, apesar de já terem feito algo parecido, ainda estudam a reação dos fãs.

Carlos, que é espanhol, ainda admitiu à reportagem que escuta, desde pequeno, o capixaba Roberto Carlos e que estaria aberto a gravar músicas com o artista quando viesse ao Brasil, o que está previsto para acontecer entre abril e maio de 2019, quando a turnê de "Timeless" deve chegar ao País. Ele ainda brinca e dispara: "Ele é conhecido como o 'rei', não é?". Durante a conversa, o porta-voz de Il Divo também falou um pouco de como foi o início do grupo:

Desta vez, todos participaram da produção do disco. Mas como foi o trabalho de seleção das canções, já que é um CD especial?

Depois de 15 anos fazendo isso, nos tornamos os produtores do disco, os diretores do disco e ainda tivemos uma nova experiência com a troca de gravadora. Inicialmente, pensamos em fazer um disco diferente, mas acabou não acontecendo. Então, chegamos a "Timeless". Mesclamos canções que vão desde os anos 30 até o momento, e com um agravante: nós somos o único grupo do mundo para o qual Adele deu permissão para cantar uma música dela em outra língua (vamos cantar "Hello" em espanhol). A princípio, fizemos uma lista com 150 canções, que viraram 30 e, só depois, chegamos em um consenso para selecionarmos as 10 do álbum.

E como o público reage à mescla de tantas décadas separando uma música da outra, como "Smile", de 1936, e "Hello", de 2015?

Apesar de já termos feito algo parecido, ainda nos sentimos como se fosse a primeira vez fazendo isso. Mas o retorno dos fãs é espetacular, e acabamos conquistando um novo público, também. Então, acho que é uma experiência válida, que dá certo.

Este disco marca os quinze anos da carreira. Quando começaram, tinham noção da projeção que a carreira tomaria?

Nunca pensamos que um dia poderíamos ter essa projeção - e acho difícil que algum artista comece esperando o sucesso. Nunca pensamos que gravaríamos tantos discos e foi bem mais do que pensávamos... Lembro que, quando saiu o primeiro CD, esperávamos algo muito diferente do que aconteceu. Ficamos em primeiro lugar nas paradas e, depois disso, veio uma carreira meteórica, que só temos a agradecer.

Carlos Marín, do grupo Il Divo Crédito: Reprodução/Instagram @ildivo

O que querem que o público sinta com "Timeless"? O álbum tem alguma mensagem?

Os nossos discos sempre falam de amor, nós sempre cantamos o amor. E este também brinca um pouco com o tempo, no nome dele e na seleção das músicas. Em cada canção, tivemos o cuidado de cantar uma história e temos a vantagem de que a música antiga era mais trabalhada. Por isso, damos o máximo da nossa interpretação e sentimento a cada show, a cada espetáculo, a cada música gravada.

E já têm trabalhos à vista? Estão em turnê, virão ao Brasil?

Ao Brasil, nós iremos em abril ou maio do ano que vem (2019). Vamos seguir com essa turnê até o final de 2019. Até lá, é "Timeless" que vai reinar (risos).

Já que falamos em Brasil, tem algum artista ou canção daqui que vocês escutam ou se inspiram?

Roberto Carlos. Desde pequeno, eu ouço músicas dele e o conheço como o rei. Inclusive, nunca gravamos, mas estamos abertos a gravar com os artistas brasileiros.

MÚSICAS

1 - Hola (Hello) (Espanhol)

2 - All of Me (Inglês)

3 - Angels (Espanhol)

4 - Aquí Resperándote (Right Here Waiting for You) (Espanhol)

5 - Toi Et Moi (The Way We Were) (Francês)

6 - Gracie Amore Moi (Where Do I Begin  Love Story) (Italiano)

7 - Que Bonito Es Vivir (What a Wonderful World) (Espanhol)

8 - Love Me tender (Inglês)

9 - Unforgettable (Inglês)

10 - Smile (Inglês)