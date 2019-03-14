Home
>
Cultura
>
Ignácio de Loyola Brandão entra na Academia Brasileira de Letras

Ignácio de Loyola Brandão entra na Academia Brasileira de Letras

Jornalista, escritor e cronista do Estado desde 1993, Ignácio de Loyola Brandão foi eleito por unanimidade e assume a cadeira 11, vaga desde a morte de Helio Jaguaribe