Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Luto na TV

Humorista Zilda Cardoso, a Dona Catifunda, morre aos 83 anos

Segundo o investigador Luiz Carlos Vegi, chamado para realizar a perícia, Zilda teve morte natural e não enfrentava problemas de saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 dez 2019 às 19:42

Publicado em 20 de Dezembro de 2019 às 19:42

Humorista Zilda Cardoso brilhou na Escolinha do Professor Raimundo Crédito: Reprodução
A humorista Zilda Cardoso, que interpretou a Dona Catifunda em programas como "Escolinha do Professor Raimundo" (Globo) e "A Praça É Nossa" (SBT), morreu hoje, aos 83 anos, em São Paulo.
Segundo o investigador Luiz Carlos Vegi, chamado para realizar a perícia, Zilda teve morte natural e não enfrentava problemas de saúde. "Fumava três maços de cigarro por dia", comentou à reportagem. "Os familiares estão procurando um médico para atestar óbito", explicou.

Veja Também

TV Gazeta conquista Prêmio Globo de Programação com cobertura do Jeremias

Leo Dias assina com a RedeTV! e diz que vai reformular TV Fama

Carnaval de Vitória ganha mais tempo na TV Gazeta em 2020

Sem parentes próximos, Zilda morava sozinha em um apartamento e recebia a visita de uma cuidadora. Todos os dias, almoçava com as amigas e vizinhas em uma churrascaria na alameda Barros. "Adorava comer frango", disse o garçom que a atendeu durante dez anos.
Zilda também trabalhou na "Praça da Alegria", "Praça Brasil", "A Praça É Nossa", "Os Trapalhões" e "Escolinha do Professor Raimundo". Outro papel de destaque foi como Elza, na novela "Meu Bem, Meu Mal".
A comediante nasceu em São Paulo e estreou sua carreira artística na TV Paulista. Em "Zilda 23 Polegadas", primeiro programa apresentado por ela na TV Paulista, que foi exibido entre 1962 e 1964, Zilda recebia outros humoristas e atrações musicais.
Em 1964, foi chamada por Manuel de Nóbrega para a Praça da Alegria, quando lançou sua personagem mais conhecida, Catifunda, uma moradora de rua debochada que fumava charuto e tinha um sotaque forte paulistano.
Zilda também participou de inúmeros filmes, como "O Lamparina" (1963), "Meu Japão Brasileiro" (1964), "Golias Contra o Homem das Bolinhas" (1969) e "Se Meu Dólar Falasse" (1970). A humorista ainda trabalhou em três novelas da Record: "Quatro Homens Juntos" (1965), "Mãos ao Ar" (1966), "Meu Adorável Mendigo" (1973). No novo formato da Escolinha do Professor Raimundo, a comediante Dani Calabresa interpreta a Dona Catifunda, justamente sua personagem preferida na versão original do humorístico.
"Parece clichê, mas é um presente mesmo. É um sonho fazer parte da Escolinha, e ela era minha personagem preferida. Fiquei muito feliz, porque a assistia muito, brincava de imitar para os meus pais, porque a gente tem esse sotaque, esse 'R' puxado de italiano com caipira misturado. Faço com o maior carinho e respeito", disse Calabresa em entrevista para o Encontro, em 2018.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?
Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos
Imagem de destaque
Pastor fundador da Igreja Maranata será nome de rodovia no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados