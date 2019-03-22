HBO espalha tronos para que fãs de 'Game of Thrones' os encontrem

15/03/2019 - Game Of Thrones: Ned Stark no Trono de Ferro Crédito: Divulgação/HBO

A HBO decidiu fazer ainda mais suspense sobre a última temporada de Game of Thrones e espalhou seis tronos de ferro pelo mundo. O objetivo da ação é fazer com que os fãs os encontrassem.

A iniciativa faz parte de um "esquenta" para a 8ª temporada da série, que estreia em 14 de abril. O canal quer saber até onde os espectadores de Game of Thrones são capazes de chegar. Com a hashtag #ForTheThrone, os fãs começaram uma caçada pelos tronos.

O primeiro deles foi localizado na Inglaterra, na floresta de Puzzlewood. No vídeo, ele é chamado de Trono da Floresta.

O segundo aparece em uma paisagem polar, sendo chamado de Trono do Norte. A HBO divulgou, no site oficial, três vídeos de 360º do trono de ferro durante o amanhecer, ao longo do dia e no fim da tarde.