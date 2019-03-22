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SÉRIE

HBO espalha tronos para que fãs de 'Game of Thrones' os encontrem

Proposta é fazer um esquenta para a última temporada da série, que estreia em abril

Publicado em 

22 mar 2019 às 17:31

Publicado em 22 de Março de 2019 às 17:31

15/03/2019 - Game Of Thrones: Ned Stark no Trono de Ferro Crédito: Divulgação/HBO
A HBO decidiu fazer ainda mais suspense sobre a última temporada de Game of Thrones e espalhou seis tronos de ferro pelo mundo. O objetivo da ação é fazer com que os fãs os encontrassem.
A iniciativa faz parte de um "esquenta" para a 8ª temporada da série, que estreia em 14 de abril. O canal quer saber até onde os espectadores de Game of Thrones são capazes de chegar. Com a hashtag #ForTheThrone, os fãs começaram uma caçada pelos tronos.
O primeiro deles foi localizado na Inglaterra, na floresta de Puzzlewood. No vídeo, ele é chamado de Trono da Floresta.
O segundo aparece em uma paisagem polar, sendo chamado de Trono do Norte. A HBO divulgou, no site oficial, três vídeos de 360º do trono de ferro durante o amanhecer, ao longo do dia e no fim da tarde. 
Mesmo assim, o desafio para localizar o objeto é difícil. Você está disposto a encarar o desafio? Veja outros dois tronos Joy e Valyria.

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