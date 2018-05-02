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Premiação

'Harry Potter' e 'Angels in America' dominam indicações ao Tony 2018

A cerimônia da 72ª edição do Tony acontecerá no dia 10 de junho no Radio City Music Hall de Nova York

Publicado em 02 de Maio de 2018 às 12:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mai 2018 às 12:24
Atores da série "Harry Potter Crédito: Divulgação
Uma peça derivada da franquia "Harry Potter" se uniu a uma reencenação do aclamado drama sobre a aids "Angels in America" na lista de produções que dominaram as indicações ao prêmio Tony da Broadway nesta terça-feira, (1º).
Glenda Jackson e Denzel Washington foram indicados por suas atuações e "Mean Girls" e "SpongeBob SquarePants: The Musical" foram lembrados em 12 categorias cada, inclusive a de melhor musical.
"Harry Potter e a Criança Amaldiçoada", uma nova peça sobre o bruxo agora adulto e seu relacionamento problemático com o filho adolescente, recebeu 10 indicações, entre elas a de melhor peça e melhor ator para o astro Jamie Parker.
A saga de mais de cinco horas e duas partes foi coberta de elogios na Broadway depois de receber um recorde de prêmios Olivier em Londres no ano passado.
Outro drama em duas partes monumental, o revival de "Angels in America" teve 11 indicações, inclusive a de melhor reencenação, de melhor ator para Andrew Garfield e melhor ator convidado para Nathan Lane no papel do ativista conservador Roy Cohn.
Glenda Jackson, que voltou à Broadway depois de três décadas, foi indicada como melhor atriz no revival de "Three Tall Women", de Edward Albee, enquanto Denzel foi lembrado por sua atuação em "The Iceman Cometh". As duas peças também concorrem a melhor reencenação.
Entre os outros indicados a melhor musical estão "The Band's Visit", sobre músicos egípcios retidos em uma pequena cidade israelense, e "Frozen", adaptado do filme de sucesso da Disney.
Os outros concorrentes a melhor peça são "Junk", "The Children", "Farinelli and the King" e "Latin History for Morons", espetáculo solo de John Leguizamo.
A cerimônia da 72ª edição do Tony acontecerá no dia 10 de junho no Radio City Music Hall de Nova York e será apresentada pelo pop star Josh Groban e pela cantora e compositora Sara Bareilles, que escreveu o musical "Waitress".

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