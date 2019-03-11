Home
>
Cultura
>
Guns N' Roses, Van Halen e Mötley Crüe ensaiam volta em turnê e filme

Guns N' Roses, Van Halen e Mötley Crüe ensaiam volta em turnê e filme

Dinossauros do hard rock tentam promover revival do gênero, cujos cacoetes foram tornados bregas pelo grunge