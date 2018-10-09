Grande Vitória tem atrações gratuitas no Dia das Crianças

Gazeta Online selecionou algumas atividades para a criançada curtir a data da melhor maneira: brincando. Sexta-feira (12) é celebrada uma das datas mais esperadas pela criançada. Além de ser feriado de Nossa Senhora Aparecida, é o dia delas. Com o dia livre, é hora de aproveitar para se divertir. Assim, oselecionou algumas atividades para a criançada curtir a data da melhor maneira: brincando.

Entre os destaques está o projeto "Criança Feliz", realizado no parque Pedra da Cebola, em Vitória, em parceria com a Rede Gazeta. Entre os dias 11 e 14 de outubro, o local vai receber shows infantis, espaço gastronômico, tenda cultural e um super espaço kids com vários brinquedos para a criançada.

Shopping Vitória terá brinquedo para o Dia das Crianças Crédito: Mile4/Divulgação

A música fica por conta do grupo No Seu Abracinho, com a incrível história da MPB para crianças, que se apresenta na sexta-feira (12). No sábado (13), é a vez do Macakids tomar conta do Parque Pedra da Cebola, que traz um show super animado para a criançada.

Além de diversão e entretenimento para as crianças, os pais também podem aproveitar, já que o festival conta com área de food truck com mais de 20 opções gastronômicas e muita cerveja artesanal. O evento também conta com uma tenda cultural do Jardim Coletivo que reúne moda, arte, design, decoração, presentes e acessórios.

Ação Social

O projeto Criança Feliz tem a entrada gratuita, mas os participantes podem doar brinquedos, que serão entregues para a Associação Lar Semente do Amor, que fica em Carapebus, na Serra, e acolhe crianças e adolescentes órfãos.

Banda infantil "No Seu Abracinho" - formada por Vitor Lopes, Felipe Amarelo, Caetano Monteiro e Eduardo Lucas - se apresenta no Dia das Crianças na Pedra da Cebola, em Vitória Crédito: Felipe Amarelo Claraboia Imagens/Divulgação

Confira as opções de lazer para as crianças curtirem

Projeto Criança Feliz

Quando: de quinta (11) a domingo (14), no Parque Pedra da Cebola, em Vitória

QUINTA-FEIRA (11)

17h - Abertura

20h - Show Igor Viegas Música Ao Vivo

22h - Encerramento

SEXTA-FEIRA (12)

15h - Abertura

16h - Apresentação No Seu Abracinho (Integrantes do Regional da Nair)

19h - Show Eliahu Acústico (Vocalista do Lion Jump) - Música Ao Vivo

22h - Encerramento

SÁBADO (13)

15h - Abertura

16h - Apresentação Macakids

19h - Show Jon Santos (Vocalista do Herança Negra) - Música Ao Vivo

22h - Encerramento

DOMINGO (14)

12h - Abertura

19h - Show Rodrigo CX

22h - Encerramento

Entrada gratuita

Shopping Norte Sul

No Play Kids Diversões, na praça central do shopping, as crianças podem se divertir com escorregador, piscina de bolinhas, cama elástica, entre outros. O espaço vai funcionar, das 10h às 22h, com entrada a R$ 12 (até 10 minutos) ou R$ 20 (para 30 minutos de uso) - caso a criança utilize menos de cinco minutos, metade do valor pago será devolvido aos pais. Além disso, o Cinemagic Norte Sul está com promoção de ingressos onde todos pagam meia-entrada.

Onde: Av. José Maria Vivácqua Santos, 400, Jardim Camburi, Vitória

Shopping Laranjeiras

Até hoje, no segundo piso do centro comercial, a criançada poderá curtir uma área de recreação com brincadeiras, contação de histórias e brinquedos de pequeno porte, com acompanhamento de recreadores. O espaço é aberto ao público e é gratuito!

Onde: Av. Primeira Avenida, 231, Parque Residencial Laranjeiras, Serra

Boulevard Vila Velha

De sexta (12) a domingo (14), o shopping preparou o Festival Divertido Boulevard, que vai contar com dois super espetáculos: Timão e Pumba e Os Saltimbancos. Serão apresentações únicas onde as crianças terão a oportunidade de interagir com os personagens em um encontrinho super divertido de 12 a 14 de outubro, a partir das 18 horas.

O centro comercial também preparou diversas brincadeiras de rua como Mini corridinha, Pula-corda, Pique-pega, Passa anel, Batata-quente e pinturinha, de 16 às 20 horas. As crianças também podem participar de uma oficina de mini-pizzas, em parceria com o restaurante Farinella. A aula acontece a partir das 16 horas, na Boulevard Experiências Gastronômicas.

No Clubinho Boulevard, de 16h as 20h, as crianças vão ganhar guloseimas como algodão doce, pipoca, picolé e brigadeiro. Para fechar, o espaço ainda terá oficina de slime, no sábado (13), e oficina de decoração de cupcakes, no domingo (14). As oficinas acontecem no Clubinho e comportam até 25 crianças, ambas de 16 às 20 horas.

Para as oficinas é necessário realizar inscrições no SAC, ou através do telefone 27 99522-1605, vagas limitadas e gratuitas.

Onde: Av. Jones dos Santos Neves, 5000, Itaparica, Vila Velha

Masterplace Mall

Nos dias 13 e 20 de outubro, o mall localizado na Reta da Penha oferece um espaço kids com pula-pula, piscina de bolinhas e parquinho, das 10h às 14h. A entrada é gratuita. No sábado (13), a criançada também vai poder participar de uma deliciosa e divertida oficina de donuts e conferir a animação do personagem da Patrulha Canina com direito a registros fotográficos ao lado dele, das 10h às 14h.

A oficina de donuts é voltada para crianças de 4 a 12 anos, que serão divididas em duas turmas: uma das 14h às 14h30 e outra das 16h às 16h30. As inscrições podem ser feitas até quarta-feira (10), através das redes sociais da franquia www.facebook.com/cafedonutsvitoria, instagram @donutsvitoria, na unidade do Café Donuts Masterplace Mall e pelo telefone (27) 3029-3300. A inscrição custa R$ 10 e deve ser efetuada na hora.

Além disso, no estacionamento do mall acontece o Rocktober Fest - festival gastronômico e de cerveja artesanal -, que no Dia das Crianças terá uma programação especial para os pequenos, com contação de estórias, perna de pau, pintura de rosto e espaço kids. A apresentação será comandada por Haeckel Ferreira. A entrada é franca.

Onde: Masterplace Mall - Av. Nossa Senhora da Penha, 2150, Barro Vermelho, Vitória  ES.

Informações: (27) 3029- 4008.

Shopping Jardins

Nos dias 13 e 20 e 27, de outubro, a partir das 14 horas acontece o trenzinho da alegria. Além disso, haverá show de mágica (às 17h, do dia 13); contador de histórias (às 14h40, do dia 20); e Bola Mania e Pintura Facial (às 16h, no dia 27). A programação é gratuita e inclui pipoca, algodão doce, pula pula e piscina de bolinha. O trenzinho percorre o bairro de Jardim da Penha, em Vitória. Pode participar criança de qualquer idade acompanhada do responsável.

Onde: Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, nº 262, Jardim da Penha, Vitória

Informações: (27) 3314  5000.

Shopping Praia da Costa

Cama elástica, slime e encontro com personagens estão entre as atrações da 'Diversão na Praça', de sexta-feira a domingo (12 a 14), no primeiro dia das 15h às 20h, e no final de semana das 16h às 19h. Para participar da oficina de slime, basta chegar e realizar a inscrição na hora, gratuitamente. A nova brincadeira virou febre na internet, também conhecida como amoeba, e tem encantado as crianças de todo Brasil, incluindo as capixabas.

Onde: pracinha (piso L1) do Shopping Praia da Costa (Avenida Dr. Olívio Lira, 353 - Praia da Costa, Vila Velha).

Shopping Mestre Álvaro

Na sexta-feira (12), será feito um teatro de bonecos e baladinha kids ao fim do dia. Já no sábado (13), o Mestre Álvaro disponibiliza uma oficina de slime com vagas limitadas, sendo as inscrições por ordem de chegada, às 13h, no piso L2, além do grupo de voluntários 'Doutores palhaços' com toda sua alegria. O domingo (14) terá diversas oficinas e atrações, entre elas de espada Minecraft, unicórnio, troca de jogos e show com a banda Circo Mágico. Vale lembrar que toda a programação é gratuita.

Programação:

12/10

- Teatro de bonecos (13h às 15h) - piso L2

- Baladinha kids (15h às 18h) - piso L1

13/10 - 13h às 18h

- Oficina de slime* - cada uma com duração de 1h - piso L2

* Vagas limitadas, inscrições por ordem de chegada.

- Doutores palhaços (16h às 18h) - piso L1

14/10

- Oficina espada Minecraft (13h às 14h) - piso L2

- Oficina unicórnio - (14h às 15h) - piso L2

- Super troca de jogos (15h às 16h) - piso L2

- Show com a banda Circo Mágico (16h às 18h) - piso L1

Onde: piso L2 do Shopping Mestre Álvaro (Avenida João Palácio, 300 - Eurico Sales, Serra).

Shopping Montserrat

Uma programação totalmente dedicada aos pequenos foi criada para o final de semana das Crianças do Shopping Montserrat, na Serra. Entre os dias 12 e 14, a criançada poderá aproveitar oficina de Minecraft, games e pintura de desenho. Nos três dias, a programação acontece das 16h às 20h. A entrada é gratuita;

Onde: Shopping Montserrat (Avenida Eldes Scherrer Souza, 2162 - Colina de Laranjeiras, Serra)

Informações: (27) 3422-2100

Shopping Moxuara

Nos dias 12 a 14 de outubro acontece a oficina de Slime no Espaço Moxuara Kids, no piso L2 do Shopping Moxuara. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no local do evento. As crianças não precisam levar os materiais. Serão duas turmas, uma às 17h e outra com início às 18h. As vagas são limitadas. No sábado, dia 13, é a vez da Cia de Bonecos do Tio Diu entrar em cena, com brincadeiras e teatro de fantoches para animar toda a família.

O destaque do mês será o show oficial do Patati Patatá com brincadeiras, entre os dias 11 e 14. Os ingressos podem ser adquiridos na loja Be Happy Brinquedos do Shopping Moxuara, a partir do dia 05 de outubro.

Show Patati Patatá

Quando: Quinta (11), às 20h30. Sexta (12), sábado (13) e domingo (14), às 16h, 18h e 20h30.

Ingressos: R$ 40 (inteira/cadeira central); R$ 30 (inteira/cadeira lateral); R$ 200 (camarote vip para 4 pessoas)

Oficina de Slime

Quando: 12 a 14 de outubro, das 17h às 18h.

Onde: piso L2 do Shopping Moxuara (Avenida Mario Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica).

Informações: (27) 3422-2600.

Shopping Vitória

No Dia das Crianças, 12 de outubro, o espaço SV Kids receberá a Turma Macakids para cantar parabéns para os macacos mais divertidos. A programação incluirá diversas atrações recreativas, como pocket show com os macacos Drika e Caco, além de oficinas de pintura, entre outras atividades. A atração é gratuita e terá início às 15h30. O espaço SV Kids fica localizado no 2º piso do Shopping Vitória.

Além disso, a galinha mais divertida e que faz sucesso entre o público infantil marca presença no espaço até domingo. O Parque da Galinha Pintadinha conta com ambientes lúdicos e de recreação.

A atração fica localizada na Praça Central, porém com extensões pelos corredores, já que um Trenzinho da Galinha Pintadinha fará passeios durante todo o dia (consulte regulamento no site do shopping para conferir valores). Há, ainda, uma Arena Radical instalada no espaço SV Kids, localizado no 2º Piso. A maioria das atividades é inteiramente gratuita, como o acesso ao interior do castelo e às brincadeiras em piscina de bolinhas, torre da dona aranha, entre outros ambientes.

Um dos destaques da programação são as presenças da Galinha Pintadinha e do Pintinho Amarelinho e as Oficinas de Docinho. No dia 12, quando se comemora o Dia das Crianças, o espaço funcionará de meio-dia às 21h, com a presença dos personagens. O ambiente também contará com as Oficinas de Docinho, na Cozinha da Borboletinha, com turmas iniciadas a cada 30 minutos, sendo 10 crianças por vez, a partir do meio-dia, no dia 12. No sábado (13) e domingo (14), as duas atividades terão funcionamento normal.

Quem for ao local terá ainda como opção de entretenimento o Espaço Naftalina, com as baratinhas mais bondosas. O local contará com pista de dança e exibição de vídeos do desenho Galinha Pintadinha. Já os bebês poderão usufruir de um ambiente exclusivo da Turma Mini, com programação lúdica e colorida.

Parque da Galinha Pintadinha

Quando: quinta-feira (11) e sábado (13), das 10h às 22h; sexta-feira (12), das 12h às 22h; domingo (14), das 14h às 21h

Entrada: boa parte da atração é gratuita, como o acesso a toda área da praça. As únicas atividades pagas são o passeio de Trenzinho da Galinha Pintadinha e a cabine para seção de fotos.

Atividades pagas:

Cabine de fotos: é proibido fazer fotos com celulares pessoais, a não ser o cliente que adquirir o ticket para este fim. O acesso ao Estúdio é exclusivo para o cliente que adquirir um dos seguintes produtos: foto impressa 10 X 15 cm  R$ 15,00, foto impressa 15 X 21 cm  R$ 20,00, cópia da mesma foto  R$ 10,00, foto com celular  R$ 10,00. O cliente terá um tempo máximo de 5 (cinco) minutos para a foto.

Trenzinho da Galinha Pintadinha:

Segunda a quinta-feira: Entrada inteira: R$ 40,00 (inclui 1 criança de 5 a 12 anos + 1 responsável maior de 18 anos). Adulto adicional: R$ 20,00. Meia-entrada: R$ 20,00. Entrada promocional: R$ 20,00 (inclui 1 criança de até 4 anos ou portadora de necessidades especiais + 1 responsável).

Sexta a domingo: Entrada inteira: R$ 50,00 (inclui 1 criança de 5 a 12 anos + 1 responsável maior de 18 anos). Adulto adicional: R$ 25,00. Meia-entrada: R$ 25,00. Entrada promocional: R$ 25,00 (inclui 1 criança de até 4 anos ou portadora de necessidades especiais + 1 responsável).

Combo família Trenzinho: a partir da segunda criança de 5 a 12 anos, o acompanhante não paga. Combo família promocional ingresso duplo 1: 1 ingresso duplo do Trenzinho (criança de 5 a 12 anos + 1 responsável maior de 18 anos) + 1 foto 15 x 21. Segunda a quinta  R$ 50,00. Sexta a domingo  R$ 60,00.

Combo família promocional ingresso duplo 2: 1 ingresso duplo Trenzinho (criança até 4 anos + 1 responsável maior de 18 anos) + 1 foto 15 x 21. Segunda a quinta  R$ 30,00. Sexta a domingo  R$ 35,00.

Onde: Shopping Vitória - Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Espírito Santo

Shopping Vila Velha

O shopping oferece o Oceano de Bolinhas. São 2240 metros quadrados de área com três milhões de bolinhas, formando um oceano de diversão para adultos e crianças. Dentro dela, túneis, escorregadores, carrosel e uma série de brinquedos e até um palco para realização de shows, festas de aniversário e eventos em geral. Funcionando de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 22h.

Há ainda no local o espaço Adventure Kids, onde os pais podem deixar os filhos pequenos em um ambiente com atividades infantis, escorregadores, casinhas tematizadas de mercado, salão de cabeleireiro, clínica veterinária, cozinha, além de TVs com filmes, vídeo games e muitas outras brincadeiras.

A entrada custa R$20,00, de segunda a sexta, e R$ 25,00, aos sábados, domingos e feriados. Não há tempo limite para permanência. Os pais e responsáveis pelas crianças que entrarem na piscina pagam R$5,00 e podem brincar à vontade com seus filhos.

Onde: Shopping Vila Velha  Piso L2 - Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha

Hotel Fazenda China Park

Localizado em Domingos Martins, bem próximo da Pedra Azul, o complexo hoteleiro vai oferecer no feriado as crianças oficinas de mini chefs, onde aprenderão a fazer biscoitos e cupcakes, curtir os passeios de trenzinho, visitar a fazendinha para interagir com animais e aves, além de bailinho infantil e muitas outras atividades infantis monitoradas. Elas também poderão se divertir numa área exclusiva com pula pula, futebol de sabão e, para os pequeninos, brincadeiras na piscina de bolinhas, muita pipoca e algodão doce.

Onde: Rodovia BR 262, Km 72, s/n Victor Hugo, Domingos Martins

Informações: (27) 3441-9770 ou (27) 9 9902-1720

Teatro de graça em Vila Velha

Nos dias 12, 13 e 14 de outubro, Vila Velha vai receber três peças de teatro e três workshops com entrada gratuita para as crianças e os pais. A ideia é disseminar essa vertente da arte e, claro, divertir os pequenos.

"A menina que queria ser estrela"

Para conseguir realizar o sonho de ser uma estrela, a menina terá que desvendar enigmas da Lua que acabam levando-a a múltiplas descobertas sobre a fauna brasileira, o folclore e si mesma.

Local: Teatro de Vila Velha (Praça Duque de Caxias, Vila Velha)

Data: 12 de outubro, às 16h

Duração: 50 minutos

Workshop com a Cia Nós de Teatro

O grupo transmite procedimentos utilizados para a construção do espetáculo "A Menina Que Queria Ser Estrela", como Teatro Imagem, Campo de Visão e Campo de Alteração.

Local: Teatro de Vila Velha (Praça Duque de Caxias, Vila Velha)

Data: 12 de outubro, às 17h

Duração: 90 minutos

Inscrições: enviar mensagem para o perfil https://www.facebook.com/filipe.antonio.969

"Por que, Joana?"

Comédia livre, partindo da vivência da infância dos autores em cidades do interior, a peça conta a história de Fifi e Naná, duas primas um pouco atrapalhadas que procuram alguém para brincar.

Local: Teatro de Vila Velha (Praça Duque de Caxias, Vila Velha)

Data: 13 de outubro, às 16h

Duração: 20 minutos

Workshop com o Avessos Núcleo

O grupo transmite procedimentos utilizados para a construção do espetáculo "Por Que Joana?", como Improvisação com Regras de Jogo, Jogos Tradicionais e do Fichário de Viola Spolin.

Local: Teatro de Vila Velha (Praça Duque de Caxias, Vila Velha)

Data: 13 de outubro, às 14h

Duração: 90 minutos

Inscrições: enviar mensagem para o perfil https://www.facebook.com/filipe.antonio.969

"Peter Pan"

Regada a Beatles, cantigas populares e brincadeiras com a plateia, a peça conta a história de meninos órfãos que vivem em pé de guerra com os piratas do Capitão Gancho. Quando a moça Wendy vem viver com eles, finalmente o Capitão é derrotado.

Local: Teatro de Vila Velha (Praça Duque de Caxias, Vila Velha)

Data: 14 de outubro, às 16h

Duração: 45 minutos

Workshop com a Cia Poéticas

O grupo transmite procedimentos utilizados para a construção do espetáculo "Peter Pan", como Paisagem Sonora, Partitura de Ações Primárias, Jogos Tradicionais e de Regras Inventadas.

Local: Teatro de Vila Velha (Praça Duque de Caxias, Vila Velha)

Data: 14 de outubro, às 17h

Duração: 90 minutos