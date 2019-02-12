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MÚSICA

Grammy: Dua Lipa ganha como artista revelação e 'alfineta' Neil Portnow

Cantora rebateu declaração considerada machista de Neil Portnow

Publicado em 

12 fev 2019 às 15:28

Publicado em 12 de Fevereiro de 2019 às 15:28

12/02/2019 - Dua Lipa ganhou dois prêmios Grammy: de Artista Revelação e Melhor Gravação Dance Crédito: Youtube/Grammy
Dua Lipa ganhou o prêmio de artista revelação do Grammy 2019 no último domingo, 10, e aproveitou para criticar o presidente da cerimônia, Neil Portnow, enquanto discursava.
A cantora britânica, de 23 anos, falou sobre a influência feminina no mundo artístico e afirmou que, neste ano, as mulheres "realmente se intensificaram".
A declaração fez referência ao comentário polêmico de Portnow na premiação de 2018, quando ele alegou que as cantoras que têm a "criatividade em seus corações e almas" precisam "redobrar os esforços" para vencer nas categorias do Grammy.
Dua Lipa é dona da música New Rules, que já alcançou mais de 1,6 bilhão de visualizações no YouTube, e compartilhou no Instagram sua reação ao saber da vitória deste final de semana.

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