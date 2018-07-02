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POLÊMICA

Globo recebe críticas após participante do 'Show dos Famosos' fazer 'blackface'

A comediante Helga Nemeczyk se pintou de preto para fazer a apresentação como Beyoncé

Publicado em 02 de Julho de 2018 às 18:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2018 às 18:13
A Globo foi criticada nas redes sociais após a comediante Helga Nemeczyk fazer blackface para se apresentar como Beyoncé no 'Show dos Famosos' Crédito: Reprodução/TV Globo
A Globo foi criticada nas redes sociais por mais uma vez promover o "blackface" em uma das suas atrações. Na semifinal do grupo 2 do "Show dos Famosos", atração do "Domingão do Faustão" em que artistas fazem apresentações cover de outros cantores, a comediante Helga Nemeczyk se pintou de preto para fazer uma performance como a cantora norte-americana Beyoncé.
Não é a primeira vez que isso acontece neste mesmo quadro: na final de 2017, o ator Nelson Freitas se pintou de negro para interpretar James Brown e, ao comentar a apresentação, Freitas revelou que "queria ser 'negão'" como a lenda do soul norte-americano.
Nas redes sociais, usuários apontaram a repetição do uso do "blackface" pela Globo e lembraram que a emissora já vinha sendo criticada pela falta de representatividade em suas produções. A atual novela das nove, "Segundo Sol", foi criticada pela ausência de atores negros e obrigou a Globo a se posicionar sobre o assunto.

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