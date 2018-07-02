Globo recebe críticas após participante do 'Show dos Famosos' fazer 'blackface'

A Globo foi criticada nas redes sociais após a comediante Helga Nemeczyk fazer blackface para se apresentar como Beyoncé no 'Show dos Famosos' Crédito: Reprodução/TV Globo

A Globo foi criticada nas redes sociais por mais uma vez promover o "blackface" em uma das suas atrações. Na semifinal do grupo 2 do "Show dos Famosos", atração do "Domingão do Faustão" em que artistas fazem apresentações cover de outros cantores, a comediante Helga Nemeczyk se pintou de preto para fazer uma performance como a cantora norte-americana Beyoncé.

Não é a primeira vez que isso acontece neste mesmo quadro: na final de 2017, o ator Nelson Freitas se pintou de negro para interpretar James Brown e, ao comentar a apresentação, Freitas revelou que "queria ser 'negão'" como a lenda do soul norte-americano.