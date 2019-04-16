Home
Filme premiado em Cannes é exibido no ES para celebrar o Dia do Índio

A sessão do luso-brasileiro "Chuva é Cantoria na Aldeia dos Mortos" encerra a projeto "Aliança Indígena", no Cine Metrópolis, na Ufes.