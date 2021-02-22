Festival homenageia fundador da 1ª banda de Congo Mirim do ES

Mestre Zé Bento é fundador da primeira banda de Congo Mirim do ES Crédito: Elaine Carvalho

O Festival Torta Black chega a sua quinta edição em 2021. Pela primeira vez, o evento será on-line mantendo a premissa de destacar a diversidade de manifestações, atrações e expoentes da cultura negra.

Assim, Mestre Zé Bento será homenageado e recebe o troféu de homenagem no dia 5 de março, abertura do evento dedicado à cultura negra. Fundador da primeira banda de congo mirim do Espírito Santo “União Jovem dos Reis Magos”, Zé Bento também é responsável pela organização da festa de São Benedito, na Serra, município onde nasceu.

Nascido em Nova Almeida, na Serra, em 1º de fevereiro de 1948, Mestre Zé Bento foi iniciado no congo aos 4 anos pelo tio, Mestre Manoel Ramos. Ingressou na banda de São Benedito e São Sebastião aos 8 anos, permanecendo como mestre da Banda por mais de 40 anos.

"A relevância do trabalho do Mestre Zé Bento em perpetuar a tradição foi o que tornou decisiva a escolha de seu nome para o prêmio. É inegável a contribuição dele para a cultura negra e capixaba. Ele não só criou a primeira banda de congo mirim, como iniciou outras duas", destaca Alcione Dias, coordenadora do festival e CEO do Instituto Manguerê.

O FESTIVAL

O V Festival Torta Black traz como fio condutor da sua programação a resistência cultural como forma de responder a essas questões, através de dois Painéis: "Ancestralidade e resistência Cultural: passado, presente e futuro” e “Afrofuturismo: características, narrativas e estéticas”.

Artistas como Vacinto Rosário Bento, Banda de Congo de São Benedito e de São Sebastião, Tizumba, Dj Zappie, Keka Florêncio, Melaninas MCs e Fabríccio estão confirmados nesta edição.

"Com a direção artística e curadoria do Fabio Carvalho, buscamos pessoas engajadas no conceito do festival, como o Melanina's MCs, que traz em suas narrativas a vivência de mulheres negras e suas lutas, o Tizumba, que traz consigo a congada mineira", detalha Alcione.

De acordo com a coordenadora, a ideia do festival é discutir e divulgar a cultura negra em tempos tão necessários. "Promover a produção de artistas, divulgar saberes e compartilhar reflexões que contribuam para promover a cidadania, são fatores fundamentais para este momento em que resistir é mais que necessário".

SERVIÇO:

Festival Torta Black 2021 – Versão On-line

Quando: 05 e 06 de março de 2021



05 e 06 de março de 2021 Transmissão: Canal Festival Torta Black no YouTube



Canal Festival Torta Black no YouTube Realização: Instituto Manguerê



PROGRAMAÇÃO

05 fevereiro (sexta-feira):

19h - Abertura Oficial do Evento



Abertura Oficial do Evento 19h10 - Homenagem com entrega de troféu ao Mestre Vacinto Rosário Bento



Homenagem com entrega de troféu ao Mestre Vacinto Rosário Bento 19h20 - Show Banda de Congo São Benedito e São Sebastião de Nova Almeida



- Show Banda de Congo São Benedito e São Sebastião de Nova Almeida 19h40 - Escambo Cultural – Painel de abertura – Ancestralidade e Resistência Cultural: Passado, Presente e Futuro. O painel vai abordar a diversidade de narrativas em torno do legado trazido pela diáspora Africana, como é mantido e as perspectivas futuras, com as participações de Leonor de Araújo (Mediadora), Maurício Tizumba e Castiel Viturino.

Escambo Cultural – Painel de abertura – Ancestralidade e Resistência Cultural: Passado, Presente e Futuro. O painel vai abordar a diversidade de narrativas em torno do legado trazido pela diáspora Africana, como é mantido e as perspectivas futuras, com as participações de Leonor de Araújo (Mediadora), Maurício Tizumba e Castiel Viturino. 20h45 - Show com Mauricio Tizumba.



Show com Mauricio Tizumba. 22h – Encerramento

