ES tem curso de cinema com bolsa de até R$ 600 para jovens mulheres

Kênia Freitas, Eliza Capai, Liliana Montserrat, Luana Laux e Maíra Oliveira: algumas das ministrantes e professoras do CineMarias Crédito: CineMarias/Divulgação

Até o próximo dia 26 de fevereiro, mulheres que vivam em comunidades da Grande Vitória, tenham entre 18 e 29 anos e sejam cadastradas no Cadastro Único (Cadúnico) podem se inscrever para participar da primeira edição do CineMarias

Trata-se de um laboratório de imersão voltado para esse público que, em 2021, vai ensinar e gerar curtas que refletem histórias em torno da Lei Maria da Penha no Espírito Santo. Ao todo, 60 vagas serão ofertadas e o evento acontece entre 8 de março e 9 de abril deste ano.

As participantes poderão se embasar na própria experiência de vida para elaborar as narrativas poéticas e têm a oportunidade de receber até R$ 600 de bolsa do evento, que é promovido com recursos da Lei Aldir Blanc.

“O evento, por si só, é algo muito maior. É um laboratório imersivo, como chamamos. Ele tem seminário, curso introdutório, de linguagem cinematográfica, edição e uma oficina de realização, que vai ter como base denúncias da Lei Maria da Penha para elaboração dos curtas, que são filmes poesia. Nessas produções, que serão exibidas no final de tudo, elas vão poder misturar ficção com a narrativa delas em documentário, que traz o teor dos registros da denúncia, no caso”, explica Luana Laux, diretora de Programação do CineMarias e instrutora da oficina de realização.

Das 60 vagas ofertadas, 40 são para atividades avulsas, ou seja, para quem quer participar apenas de parte da programação do evento. Essas vão receber bolsas de R$ 400. As outras 20 vagas são para as interessadas em participar de toda a grade do curso e vão receber bolsa de R$ 600 para ajudar nos custos. “No final, haverá mostra virtual com os resultados e vamos produzir quatro filmes”, adianta Luana.

A diretora de Programação do evento diz que toda a programação foi pensada para ensinar mulheres que nunca tiveram experiência com o audiovisual antes. E o tema escolhido foram as denúncias da Lei Maria da Penha como forma de combate à violência contra a mulher e feminicídio – índices que são sempre altos no Estado.

“O projeto é voltado para quem não tem experiência, começamos do básico mesmo. Começamos com o seminário justamente por isso, para alimentar as discussões das participantes. E depois a gente vai parar os cursos até chegar ao momento da realização dos filmes na oficina”, planeja.

Para Luana, mesmo que nunca tenham sido vítimas de violência, essas mulheres estarão em posição de destaque para debater os casos que são registrados na Lei Maria da Penha.

“Hoje em dia, se discute muito o quão invisibilizadas são essas vítimas, essas mulheres que sofrem com isso. Então a ideia é debater o tema, que é um tabu, para que ele volte à agenda de discussões. Na pandemia, por exemplo, nós vimos casos aumentarem, o quanto a violência contra a mulher ficou eminente no Estado e no Brasil”, justifica.

PROGRAMAÇÃO

DE 8 A 13 DE MARÇO



Rodas de bate-papo.



Workshop 1: “A tela por elas: resistência, poesia e representação da mulher no audiovisual” (Com Eliza Capai).



Workshop 2: Afrofuturismo - Fabulando futuros negros ( Com Kênia Freitas).



Workshop 3: "A história que eles contam" (Com Andrea Palermo e Maíra Oliveira).



Mesa redonda 1: "Imprensa, voz e a agenda de direito das mulheres": tendências e práticas da cobertura jornalística sobre a violência de gênero e das novas narrativas criadas por mulheres ocupando espaços de poder.



Mesa redonda 2: “Direitos e Segurança da Mulher”: a garantia da vida e dos direitos das mulheres e os serviços de acolhimento às vítimas de violência.



Mesa redonda 3: ”A Dona da História”: a mulher como autora protagonista de suas próprias narrativas audiovisuais".





DE 15 DE MARÇO A 9 DE ABRIL



Curso: “Voz e Introdução à Criação de Roteiro” (professora Melina Galante)



Curso: “O olhar, a tela e a linguagem cinematográfica” (professora Liliana Montserrat)



Curso: “Somos todas montadoras: introdução ao pensamento, teoria da montagem e técnicas de edição” (professora Carol Covre)



Oficina de vídeo-poesia Existo Porque Resisto (facilitadoras Luana Laux e Liliana Montserrat)

SERVIÇO