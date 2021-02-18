Artistas de Vitória enaltecem a coragem no espetáculo "Voz e Violino"

Aline Dias, Meiriele Lemos, Lucas Azevedo e Felipe Ribeiro: o grupo Voz e Violino ES Crédito: Ademir Ribeiro

Literatura, teatro e poesia se encontram num show que promete enaltecer a coragem. "Voz e Violino" reúne textos, música e encenação num espetáculo que estreia, nesta quinta-feira (18), às 18h, no YouTube . A apresentação é fruto dos trabalhos das escritoras Aline Dias e Meiriele Lemos, com os músicos da Orquestra Sinfônica do ES (Oses) Lucas Azevedo e Felipe Ribeiro. Ela ficará disponível na plataforma por tempo indeterminado para aqueles que perderem a estreia.

Na gravação de quase uma hora, as artistas recitam textos de autoria própria promovendo reflexões em torno da coragem e os músicos assumem os violinos em harmonias que são o pano de fundo do espetáculo produzido com recursos da Lei Aldir Blanc.

“Chegamos a esse conceito de transmitir uma mensagem de coragem, a gente partiu dessa coragem. Então todas as escolhas de texto e músicas foram norteadas por isso. Todos os textos que falamos são meus e da Meiriele e refletem isso: coragem de superar a tristeza, de escolher um caminho mais bonito, de estar presente no presente... E dialoga muito com o momento que estamos passando”, fala Aline, que tem três livros já publicados.

O cenário para o espetáculo é o terraço da casa de uma das integrantes do grupo, com a vista do Morro do Bonfim, em Vitória. A produção, roteiro e direção foram feitos pelos próprios artistas com a ajuda do fotógrafo e cinegrafista Ademir Ribeiro.

Segundo Aline, a ideia surgiu de uma conversa informal que ela e um dos violinistas da Oses tiveram há um tempo. Os dois haviam observado uma oportunidade de inscrever um projeto em edital da Prefeitura de Vitória (PMV) e pensaram em como poderiam trabalhar juntos.

Artistas de Vitória lançam vídeo com espetáculo de contos e violino Crédito: Ademir Ribeiro

“Estávamos conversando e veio a ideia. E aí eu chamei uma amiga, ele chamou um outro amigo e pensamos em como cada um podia atuar dentro daquela nossa ideia. Começamos a fazer reuniões virtuais para definir como seria tudo e fomos concebendo o projeto todos juntos desde o início. Reunimos os textos, as músicas e começamos a ensaiar”, detalha.

Para ela, mesmo sendo algo inédito para todos, as expectativas dos participantes foram todas superadas. Aline também fala que nem todos os integrantes do grupo se conheciam antes do projeto e que a sintonia foi algo fundamental para o sucesso da gravação.

A jornalista e escritora Aline Dias na apresentação do grupo Voz e Violino ES Crédito: Ademir Ribeiro

E corrobora: “Superou, sim, todas as expectativas. Ninguém tinha feito nada junto antes, os meninos nunca haviam tocado violino com alguém falando texto e nós também nunca havíamos recitado com um violino tocando. Eu até canto em uma das músicas (risos). Aprendemos a lidar com a música enquanto interpretávamos e retomamos essa nossa posição de performance”.

No repertório, os violinistas escolheram em maioria composições clássicas para ilustrarem os versos citados pelas artistas, mas também mesclam o instrumento com batidas modernas, como as do funk. “Como temos a contrapartida de conscientizar sobre a Covid-19, adaptamos ‘Só As Cachorras’ e ‘Bum Bum Tam Tam’ para o violino e deu supercerto! O mais legal é o contraste”, adianta.

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