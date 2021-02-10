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Cursos começam no segundo semestre

Vitória aposta na diversidade para novas oficinas culturais em 2021

De acordo com o subsecretário de cultura da capital, Luciano Gagno, a ideia é lançar cursos que permeiam o universo cultural dos jovens da periferia da capital, como Dança Afro e Hip Hop
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 

10 fev 2021 às 15:00

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 15:00

Prefeitura de Vitória pretende lançar oficinas culturais nas áreas de Dança Afro, Hip Hop e Circo, em 2021
Prefeitura de Vitória pretende lançar oficinas culturais nas áreas de Dança Afro, Hip Hop e Circo, em 2021 Crédito: Pixabay/Pexels/Divulgação
Após anunciar a reabertura de alguns aparelhos, como Fafi, Museu Capixaba do Negro e Museu do Pescador, a Secretaria Municipal de Cultura de Vitória pretende ampliar seu leque de oficinais culturais, apostando na diversidade e na formação técnica, especialmente para jovens das áreas de risco social, dando a eles a oportunidade de profissionalização.  
De acordo com o subsecretário de cultura da capital, Luciano Gagno, a ideia é lançar cursos que permeiam o universo cultural dos jovens da periferia da capital.  
"Queremos contratar um número maior de professores-oficineiros, apostando cada vez mais na diversidade. Temos, inicialmente, a ideia de oferecer cursos nas áreas de Dança Afro, Hip Hop, Literatura e, especialmente, criar uma oficina de Circo. Os espaços a serem usados para as aulas serão, preferencialmente, a Fafi e o Museu do Negro", adianta, dizendo que, até março, deve lançar um edital de chamamento para a contratação dos professores.  
"Os cursos começariam no início do segundo semestre, sempre respeitando as normas de segurança sanitária", complementa. 

CIDADE COLORIDA

Luciano Gagno também afirmou que pretende investir em projetos que deram certo em anos anteriores, como o "A Arte é Nossa" e o "Arte Em Casa".   
Data: 31/01/2020 - ES - Vitória - Murais coloridos pintados nos pilares da 3ª ponte pelos grafiteiros Handerson Chic e Fernando Sklu. A idéia partiu de Handerson, que teve o apoio do projeto A Arte é Nossa da PMV
Murais coloridos pintados nos pilares da 3ª ponte pelos grafiteiros Handerson Chic e Fernando Sklu. A idéia partiu de Handerson, que teve o apoio do projeto A Arte é Nossa da PMV Crédito: Carlo Alberto Silva
O "A Arte é Nossa" realiza intervenções urbanas em espaços públicos da capital e utiliza suportes diversos para imprimir a sua marca, que é popularizar a arte urbana. Para isso, os muros da cidade ganham obras realizadas em diversas técnicas, como grafite, arte-mural, arte-relevo e pintura.
"Além de melhorar o visual da cidade, a iniciativa dialoga com a arte praticada nas áreas de risco social. Para a sequência do projeto, pretendemos estender as ações e também transformá-las em oficinas, especialmente de grafite. Queremos que as pessoas das comunidades aprendam esse ofício", adianta Luciano, dizendo que novos editais devem ser lançados no primeiro semestre. 
Lançado em junho, em formato de auxílio emergencial, o "Arte Em Casa", previa contemplar 160 apresentações artísticas em formato on-line. Crédito: Pixabay/Divulgação
Concebido para prestar apoio a artistas, técnicos e demais profissionais das áreas de arte e cultura que estão impedidos de realizar apresentações durante este período de isolamento social, por conta da pandemia, o "Arte em Casa" também deve continuar na nova gestão enquanto a crise sanitária não der uma trégua.
"Os editais de 2020 foram prorrogados e alguns artistas ainda não fizeram as suas apresentações. Portanto, nossa ideia, por enquanto, é dar suporte aos contemplados deste chamamento".  

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Lançado em junho de 2020, em formato de auxílio emergencial, o "Arte Em Casa",  previa contemplar 160 apresentações artísticas em formato on-line. O edital investe R$ 240 mil (oriundos do Fundo Municipal de Cultura) contemplando linguagens como dança, teatro, contação de histórias, poesia, teatro de bonecos, performances, circo e artes plásticas. Apresentações de música, seja de canto ou instrumental, e performances de DJs também estavam entre as categorias contempladas. 

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