Vitória terá bloco virtual para animar a terceira idade

Folia, carnaval, serpentina Crédito: Pixabay

Vitória já anunciou que a folia na rua está suspensa em 2021. Por conta do novo coronavírus, curtir o Carnaval nas ruas e em meio à aglomeração está fora de cogitação. Porém, a prefeitura garante diversão para todas as idades. Na última semana, a administração anunciou o carnaval virtual e agora apresenta o primeiro bloco para a terceira idade.

O tradicional bloco, "Véia é a mãe", que reúne participantes dos Centros de Convivência da Terceira Idade (CCTI´s) de Vitória, foi atualizado com sucesso e virou um bloco de Carnaval digital. A diversão será transmitida pelas redes sociais do serviço , no próximo dia 12, às 15 horas.

"Sem aglomeração, mas com muita animação! Quem estiver conectado pode colocar os adereços, o abadá com o nome do nosso bloco, tirar foto, publicar nas redes sociais e marcar nosso perfil (@idoso.vitoria). Assim, vamos nos divertir e continuar fortalecendo nossos vínculos", disse o pedagogo, Müller Costa da Trindade, do CCTI de Jardim da Penha.

A transmissão também vai contar a história do bloco "Véia é a Mãe". Os idosos, por sinal, já estão no clima da folia, já que toda sexta-feira, às 14 horas, tem "live" nas redes sociais do serviço no projeto "Esquenta de Carnaval com Marchinhas" que, apesar do nome, contempla todos os estilos e ritmos musicais.