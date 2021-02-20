De "Raised by Wolves" a "Loki": as dez séries mais aguardas de 2021

Impeachment: American Crime Story

Uma das atrações televisivas mais elogiadas de 2020 nos Estados Unidos finalmente chega ao Brasil em junho, com a estreia da HBO Max no país. Produzido por Ridley Scott, "Raised by Wolves" brilha ao apresentar um mundo distópico, que flerta com outras obras do cineasta, especialmente "Blade Runner - O Caçador de Androides". Pai e Mãe (interpretados por Travis Fimmel e Amanda Collin, em grandes performances) são dois robôs encarregados de criar crianças humanas no planeta Kepler-22b depois daTerra ser destruída por uma grande guerra religiosa. Há, também, um clima "Mad Max", que dá um charme especial à atração.

Com a chegada da Star + - a versão adulta da Disney + - no Brasil em junho, uma série muito aguardada vai dar as caras por aqui: "Com Amor, Victor". Trata-se de uma atração derivada do filme "Com Amor, Simon", lançado em 2018 com sucesso de público e de crítica. Os dilemas continuam os mesmos, só muda o protagonista. Victor (Michael Cimino) chega a Atlanta e, como novo aluno da Creekwood High School, inicia uma jornada de autodescoberta, enfrentando desafios de aceitação por sua condição sexual. A trama envolvente e bem-construída segura uma série que peca pelas fracas atuações, especialmente a de Cimino.

Tudo bem, muitos fãs não gostaram do resultado de WandaVision, mas a Disney + vai continuar investindo em séries derivadas do multiverso da Marvel Comics. "Loki" deve estrear em maio trazendo como grande trunfo a presença do talentoso Tom Hiddleston. A trama ainda é envolta por mistérios e sabe-se apenas que se passará logo após os acontecimentos de "Vingadores: Ultimato". Loki toma posse do Tesseract, viajando por diferentes momentos da História e enfrentando inimigos poderosos.

Mais um programa televisivo superaguardado pelos fãs da Marvel com estreia garantida na Disney + em 2021. A primeira temporada contará com seis episódios e chega em 19 de março. A trama deve começar logo após os acontecimentos de "Vingadores: Ultimato" e mostra as desventuras de Bucky Barnes (Sebastian Stan) ao lado de Sam Wilson (Anthony Mackie), o mais novo dono do escudo do Capitão América. Comenta-se nos bastidores que a atração serve para testar o carisma de Sam Wilson no intuito de explorá-lo em adaptações cinematográficas. Além de "Falcão e o Soldado Invernal", outras séries baseadas no multiverso da MC tem previsão de chegar em 2021, como "Ms. Marvel", "Gavião Arqueiro" e a animação "What if…?"

Os fãs da atração de 2007 estão roendo as unhas para ver o reboot do programa televisivo, previsto para estrear em 2021 na HBO Max. As filmagens foram atrasadas por conta da Covid-19, mas a série fará uma versão modernizada da história, trazendo de volta os dramas dos adolescentes da elite de Manhattan. Os acontecimentos irão se passar oito anos depois da série original, com foco na protagonista Audrey (Emily Alyn Lind), apostando na diversidade para contar novas histórias. Comenta-se que personagens antigos devem voltar, em participações especias.

Das várias apostas da Netflix para 2021, sem dúvidas, "Sombra e Ossos" é uma das mais aguardadas. Adaptação do livro homônimo de Leigh Bardugo, lançado em 2013, a trama tem estreia prevista para 23 de abril, com primeira temporada contendo oito episódios. A trama relata um mundo distópico, em que criaturas misteriosas se alimentam de carne humana. No centro da barbárie está Alina (Jessie Mei Li), uma jovem soldado cidadã da Rússia que descobre um poder ameaçado por essas forças malignas.

Aclamada pela crítica, a série da The CW estreia dia 23 de fevereiro nos Estados Unidos. Por aqui, deve ser chegar após o lançamento da HBO Max, em junho. Apostando em uma trama mais intimista e dramática, o produtor Todd Helbing (responsável pelo sucesso "Spartacus") mostra o herói com dilemas reais, bem mais humano do que visto nas versões anteriores. A sinopse é bem simples. Depois de anos enfrentando supervilões megalomaníacos, o Homem de Aço, conhecido como Clark Kent (Tyler Hoechlin) e Lois Lane (Elizabeth Tulloch), se defrontam com mais um grande desafio: lidar com todo estresse, pressões e complexidades decorrentes dos pais que trabalham na sociedade contemporânea.

Uma das maiores incógnitas da temporada, a série "Fundação" estreia na Apple TV + no segundo semestre de 2021 já cultuada, especialmente por ser baseada na literatura do mestre Isaac Asimov. A trama é complexa e promete um tom filosófico à lá "Duna". No epicentro, a criação de duas Fundações em pontos opostos de uma Galáxia, enquanto seus habitantes desenvolvem uma Enciclopédia com todo o conhecimento humano. No elenco, talentos como Jared Harris, Lee Pace e Lou Llobell.

Sucesso em todo o mundo quando lançada em 2015, "Verdades Secretas" ganha uma segunda temporada, agora em formato de minissérie, com lançamento exclusivo pela Globoplay em 2021, ainda em data da ser definida. A história escrita por Walcyr Carrasco faz uma radiografia sobre a vida de Angel (Camila Queiroz) seis anos após a exibição da novela. Após perder o marido Guilherme (Gabriel Leone), a ex-modelo terá que ser virar para cuidar de um filho doente. Sem saída, decide voltar a se prostituir, criando um book rosa. A Globo faz mistério e não revela mais detalhes sobre a trama. Sabe-se que Angel deve ter um envolvimento amoroso com o detetive Cristiano (Romulo Estrela).