Filmagens de 'Batman' são suspensas após dublê de Robert Pattinson contrair vírus

Robert Pattinson como Batman Crédito: Twitter/ Reprodução

As filmagens do novo filme do Batman tiveram de ser suspensas depois de o dublê de Robert Pattinson, 34, contrair a Covid-19. Não há uma previsão exata para o retorno das gravações.

De acordo com o Daily Mail, o dublê e o próprio Pattinson deverão cumprir o isolamento mínimo de 14 dias, o que resultará na paralisação da produção do longa. Entre setembro e novembro de 2020, as filmagens já haviam sido paradas duas vezes depois que Pattinson e outro membro da equipe pegaram o coronavírus.

"Filmar um blockbuster dessa escala já é difícil o suficiente sem a ameaça da Covid se aproximando. Enquanto isso prova que o regime de testes da Warner Bros está funcionando, ter tantas pessoas fora do set por tantos dias é uma dor de cabeça que o estúdio poderia viver sem", disse uma fonte ao jornal The Sun.

As filmagens devem ser encerradas até março, exatamente um ano antes de sua estreia. O longa tem direção de Matt Reeves e conta no elenco com nomes como Zoë Kravitz como a Mulher-Gato, Paul Dano como o Charada, Colin Farrell como o Pinguim, Jeffrey Wright como o comissário Gordon e Andy Serkis como o mordomo Alfred.