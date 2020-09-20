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Batman Day

HBO divulga nova imagem do Batman de Ben Affleck

Foto foi divulgada pelo perfil oficial no Twitter do 'Snyder Cut' de 'Liga da Justiça', filme lançado em 2017

Publicado em 20 de Setembro de 2020 às 09:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 set 2020 às 09:19
Ben Affleck como Batman
Ben Affleck como Batman Crédito: HBO/Divulgação
Ben Affleck surgiu em uma nova imagem incorporando Batman neste sábado (19). A foto foi divulgada pelo perfil oficial no Twitter do "Snyder Cut" de "Liga da Justiça", em celebração ao Batman Day.
"Snyder Cut" é o nome dado à versão do filme concebida pelo diretor Zack Snyder antes de deixar a produção alegando motivos pessoais. Após sua saída, Joss Whedon assumiu e fez uma série de mudanças.
"Liga da Justiça" estreou nos cinemas em novembro de 2017. A chegada da nova versão foi anunciada para 2021, mas ainda sem data certa, na plataforma de streaming HBO Max.
O ator também deve voltar a viver o super-herói Batman no filme de outro herói, o Flash, previsto para 2022. Segundo a revista Vanity Fair, ele já leu o roteiro e concordou em fazer parte do elenco.
O filme "Flash" apresentará o famoso Barry Allen, interpretado por Ezra Miller, quebrando as leis da física e viajando por dimensões paralelas, encontrando versões de diferentes heróis da DC.

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