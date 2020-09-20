HBO divulga nova imagem do Batman de Ben Affleck

Ben Affleck surgiu em uma nova imagem incorporando Batman neste sábado (19). A foto foi divulgada pelo perfil oficial no Twitter do "Snyder Cut" de "Liga da Justiça", em celebração ao Batman Day.
"Snyder Cut" é o nome dado à versão do filme concebida pelo diretor Zack Snyder antes de deixar a produção alegando motivos pessoais. Após sua saída, Joss Whedon assumiu e fez uma série de mudanças.
"Liga da Justiça" estreou nos cinemas em novembro de 2017. A chegada da nova versão foi anunciada para 2021, mas ainda sem data certa, na plataforma de streaming HBO Max.
O ator também deve voltar a viver o super-herói Batman no filme de outro herói, o Flash, previsto para 2022. Segundo a revista Vanity Fair, ele já leu o roteiro e concordou em fazer parte do elenco.
O filme "Flash" apresentará o famoso Barry Allen, interpretado por Ezra Miller, quebrando as leis da física e viajando por dimensões paralelas, encontrando versões de diferentes heróis da DC.