HBO divulga nova imagem do Batman de Ben Affleck

Ben Affleck como Batman Crédito: HBO/Divulgação

Ben Affleck surgiu em uma nova imagem incorporando Batman neste sábado (19). A foto foi divulgada pelo perfil oficial no Twitter do "Snyder Cut" de "Liga da Justiça", em celebração ao Batman Day.

"Snyder Cut" é o nome dado à versão do filme concebida pelo diretor Zack Snyder antes de deixar a produção alegando motivos pessoais. Após sua saída, Joss Whedon assumiu e fez uma série de mudanças.

Want a closer look at Batman in the #TheSnyderCut? Open for a surprise! #BatmanDay pic.twitter.com/5K32Ol6Uog — The Director's Cut of Justice League (@snydercut) September 19, 2020

"Liga da Justiça" estreou nos cinemas em novembro de 2017. A chegada da nova versão foi anunciada para 2021, mas ainda sem data certa, na plataforma de streaming HBO Max.