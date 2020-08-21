Ben Affleck aceita voltar ao papel de Batman no novo filme do herói The Flash

Ben Affleck como Batman Crédito: Warner/Divulgação

Apesar de muita controvérsia entre os fãs, o ator Ben Affleck, 43, deve voltar a viver o super-herói Batman no filme de outro herói, agora do Flash, previsto para 2022. Segundo a revista Vanity Fair, ele recebeu o roteiro na semana passada e já concordou em fazer parte do elenco.

O filme "Flash" apresentará o famoso Barry Allen, interpretado por Ezra Miller, 27, quebrando as leis da física e viajando por dimensões paralelas, encontrando versões de diferentes heróis da DC. Segundo o diretor Andy Muschietti, a parte de Affleck será bastante importante para as questões emocionais do filme.

"Ele tem uma dicotomia muito forte, que é sua masculinidade, com sua figura imponente, sua mandíbula, e sua vulnerabilidade", diz Muschietti. "É uma parte importante do impacto emocional do filme. A interação e o relacionamento entre Barry e o Batman de Affleck vão trazer um nível emocional que não vimos antes."

Segundo a Vanity Fair, o retorno de Affleck como Batman não interfere na nova versão do personagem, que passará a ser vivido pelo ator Robert Pattinson, 34. Outras versões do super-herói também deverão aparecer no filme do Flash, como a vivida por Michael Keaton no filme de Tim Burton, de 1989.