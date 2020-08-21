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Cinema

Ben Affleck aceita voltar ao papel de Batman no novo filme do herói The Flash

Outras versões do Batman também devem aparecer no longa

Publicado em 21 de Agosto de 2020 às 10:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2020 às 10:38
Ben Affleck como Batman
Ben Affleck como Batman Crédito: Warner/Divulgação
Apesar de muita controvérsia entre os fãs, o ator Ben Affleck, 43, deve voltar a viver o super-herói Batman no filme de outro herói, agora do Flash, previsto para 2022. Segundo a revista Vanity Fair, ele recebeu o roteiro na semana passada e já concordou em fazer parte do elenco.
O filme "Flash" apresentará o famoso Barry Allen, interpretado por Ezra Miller, 27, quebrando as leis da física e viajando por dimensões paralelas, encontrando versões de diferentes heróis da DC. Segundo o diretor Andy Muschietti, a parte de Affleck será bastante importante para as questões emocionais do filme.
"Ele tem uma dicotomia muito forte, que é sua masculinidade, com sua figura imponente, sua mandíbula, e sua vulnerabilidade", diz Muschietti. "É uma parte importante do impacto emocional do filme. A interação e o relacionamento entre Barry e o Batman de Affleck vão trazer um nível emocional que não vimos antes."

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Segundo a Vanity Fair, o retorno de Affleck como Batman não interfere na nova versão do personagem, que passará a ser vivido pelo ator Robert Pattinson, 34. Outras versões do super-herói também deverão aparecer no filme do Flash, como a vivida por Michael Keaton no filme de Tim Burton, de 1989.
A escolha de Ben Affleck para viver Batman pode ter sido uma das mais controversas na história do herói no cinema. Anunciado inicialmente para "Batman versus Superman" (2016), ele foi bastante criticado por alguns, mas também elogiado por outros. Ele viveu o herói ainda em Liga da Justiça e Esquadrão Suicida.

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