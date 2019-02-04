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CINEMA

Nick Jonas se oferece para viver Batman após Ben Affleck deixar papel

Ator quer se lançar como super-herói após 'Jumanji' e 'Kingdom'

Publicado em 

04 fev 2019 às 15:34

Publicado em 04 de Fevereiro de 2019 às 15:34

04/02/2019 - O cantor e ator Nick Jonas Crédito: Instagram/@nickjonas
Ben Affleck, 46, confirmou que não viverá mais o personagem Batman nas telas, deixando um desfalque no papel do protagonista para o próximo filme, "The Batman", com previsão de estreia para 25 de Junho de 2021.
O anúncio deu início à busca por um novo ator para interpretar o Cavaleiro das Trevas, preferencialmente mais novo, segundo a Warner/DC, e o ex-Jonas Brothers Nick Jonas, 26, se ofereceu para viver o personagem. 
O perfil do Instagram Hypebeast publicou uma imagem do Batman perguntando aos leitores quem eles achavam que deveria interpretar o personagem, agora que Affleck estava de fora. O Jonas então comentou na publicação: "Primeiro nome, Nick. Último nome, Jonas".
Nick já havia demonstrado interesse no mundo dos super-heróis e, em 2017, disse que gostaria de interpretar o super-herói Dick Grayson no filme "Asa Noturna" (também da DC Comics), assim que foi anunciado.
Após o fim da banda com os irmãos, ele se lançou como ator e chegou a atuar em "Jumanji: Bem Vindo à Selva" e no seriado "Kingdom". Em dezembro de 2018, se casou com a atriz Priyanka Chopra em um palácio na Índia.

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