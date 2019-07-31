Festival de teatro pelas ruas e palcos de Guaçuí

Publicado em 31 de julho de 2019 às 23:11
- Atualizado há 6 anos
De grande importância no cenário teatral do Estado, o 20º Festival Nacional do município de Guaçuí será realizado entre os dias 4 e 10 de agosto e propõe a integração da comunidade com a arte. Essa parceria iniciada pelo Grupo Teatral Gota, Pó e Poeira tem a ideia de proporcionar enriquecimento cultural ao público e aos artistas que participam do evento.
Carlos Olla, diretor do Grupo Pó e Poeira, fala que o festival tem sido reconhecido nacionalmente e a visibilidade, o que aumenta ainda mais a visibilidade do projeto. Dessa forma o evento se tornou referência na agenda cultural do Estado, principalmente em se tratando de uma cidade do interior não acostumada a eventos de grande porte.
“A população se envolve não só com o teatro, mas também com outras manifestações artísticas como a dança, fotografia e a música”, afirma.
Um dos atrativos do festival é uma grande variedade de espetáculos de todas as regiões do país. Serão peças, exposições, oficinas, espetáculos de dança, fotografia e música.
“A expectativa é grande para esta edição. Vamos receber grupos de várias regiões do país que trazem técnicas e amadurecimentos para o nosso teatro”, relata.
O destaque desta edição é o espetáculo de abertura: “Burundanga – A Revolução do Baixo Ventre” do Grupo Paiol. Vale destacar também a apresentação especial em praça pública do projeto “Circulação das Práticas Culturais Afro-brasileiras no Espírito Santo”, de Cariacica.
“O Festival tem importância pelo aspecto cultural e artístico. Além da formação de talentos, diversidade de linguagens, movimentação cultural e econômica. Durante a semana do festival, esperamos mais de 150 artistas e técnicos envolvidos no evento que é aberto ao público”, conta.
Para Carlos, o festival contribui com o desenvolvimento da cultura, formação de público e permite uma maior inclusão social – principalmente porque desta vez a presença feminina está predominando.
“Elas (mulheres) predominam os espetáculos de rua. É uma oportunidade única de abertura de novos olhares, a mulher descobre que ali também é seu espaço de fala”, afirma.
PROGRAMAÇÃO
Dia 04 de agosto
20H – Abertura oficial.
20H15 - Burundanga – A Revolução do Baixo Ventre - Grupo Paiol de Teatro - Vitória – ES.
Dia 05 de agosto
14H – Peter Pan: Encontre o seu caminho – Cia Poéticas da Cena Contemporânea – Vila Velha – ES
20H – Sertãohamlet – Sertão Teatro Infinito Cia - Goiânia – GO
Dia 06 de agosto
14H – A menina que queria ser estrela – Nós do Teatro – Cachoeiro/Vila Velha – ES
18H - O Rei de Quase Tudo - Grupo Rerigtiba - Anchieta – ES (Rua)
20H – Quando as máquinas param - Grupo Imagens - Fortaleza – CE
Dia 07 de agosto
14H - Memórias de um quintal - Insensata Cia de Teatro - Belo Horizonte – MG
18H - Um amor de carnaval - Cia As Lucianas - Rio de Janeiro – RJ (Rua)
20H - Os sequestrados - Cia Edilmar Fogos e Grupo Seis e meia - ES
Dia 08 de agosto
14H – Da mala que sai – Cia Sintonia Dominó –Rio de Janeiro - RJ
18H - Lavadeiras têm poder - Cia 3 Entradas - Ribeirão Pires – SP (Rua)
20H – Espera – N.A.P.E. (Núcleo Artístico de Primeiras Experiências) - São Caetano do Sul - SP
Dia 09 de agosto
14H – De La Mancha: O cavaleiro trapalhão - Rococó Produções - Porto Alegre – RS
18H - Que festa é essa, criatura - Cia Incrível Teimosa - Londrina – PR (Rua)
20H - Borra - Cia Arroto Cênico - Nova Iguaçu- RJ
Dia 10 de agosto
14H – História, Historinha, Historieta - Cia. Mais um Conto, Mais um Ponto – Guaçuí – ES.
16H - Circulação das Práticas Culturais Afro-brasileiras no Espírito Santo – Cariacica - ES (Praça João Acacinho).
19H – O Acerto de Contas – Grupo Teatral Gota, Pó e Poeira – Guaçuí – ES (Convidado)
20H – Solenidade de Encerramento e Premiação.
