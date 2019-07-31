TEATRO

Festival de teatro pelas ruas e palcos de Guaçuí

20º Festival Nacional de Teatro invade Guaçuí com peça e grupos teatrais de todo o país

31 de julho de 2019

Peça Sertãohamlet Crédito: Laza Vasconcelos/Divulgação

De grande importância no cenário teatral do Estado, o 20º Festival Nacional do município de Guaçuí será realizado entre os dias 4 e 10 de agosto e propõe a integração da comunidade com a arte. Essa parceria iniciada pelo Grupo Teatral Gota, Pó e Poeira tem a ideia de proporcionar enriquecimento cultural ao público e aos artistas que participam do evento.

Carlos Olla, diretor do Grupo Pó e Poeira, fala que o festival tem sido reconhecido nacionalmente e a visibilidade, o que aumenta ainda mais a visibilidade do projeto. Dessa forma o evento se tornou referência na agenda cultural do Estado, principalmente em se tratando de uma cidade do interior não acostumada a eventos de grande porte.

“A população se envolve não só com o teatro, mas também com outras manifestações artísticas como a dança, fotografia e a música”, afirma.

Um dos atrativos do festival é uma grande variedade de espetáculos de todas as regiões do país. Serão peças, exposições, oficinas, espetáculos de dança, fotografia e música.

“A expectativa é grande para esta edição. Vamos receber grupos de várias regiões do país que trazem técnicas e amadurecimentos para o nosso teatro”, relata.

O destaque desta edição é o espetáculo de abertura: “Burundanga – A Revolução do Baixo Ventre” do Grupo Paiol. Vale destacar também a apresentação especial em praça pública do projeto “Circulação das Práticas Culturais Afro-brasileiras no Espírito Santo”, de Cariacica.

“O Festival tem importância pelo aspecto cultural e artístico. Além da formação de talentos, diversidade de linguagens, movimentação cultural e econômica. Durante a semana do festival, esperamos mais de 150 artistas e técnicos envolvidos no evento que é aberto ao público”, conta.

Para Carlos, o festival contribui com o desenvolvimento da cultura, formação de público e permite uma maior inclusão social – principalmente porque desta vez a presença feminina está predominando.

“Elas (mulheres) predominam os espetáculos de rua. É uma oportunidade única de abertura de novos olhares, a mulher descobre que ali também é seu espaço de fala”, afirma.

PROGRAMAÇÃO

Dia 04 de agosto

20H – Abertura oficial.

20H15 - Burundanga – A Revolução do Baixo Ventre - Grupo Paiol de Teatro - Vitória – ES.

Dia 05 de agosto

14H – Peter Pan: Encontre o seu caminho – Cia Poéticas da Cena Contemporânea – Vila Velha – ES

20H – Sertãohamlet – Sertão Teatro Infinito Cia - Goiânia – GO

Peça Da Mala Que Sai Crédito: Cia. Sintonia Dominó/Divulgação

Dia 06 de agosto

14H – A menina que queria ser estrela – Nós do Teatro – Cachoeiro/Vila Velha – ES

18H - O Rei de Quase Tudo - Grupo Rerigtiba - Anchieta – ES (Rua)

20H – Quando as máquinas param - Grupo Imagens - Fortaleza – CE

Dia 07 de agosto

14H - Memórias de um quintal - Insensata Cia de Teatro - Belo Horizonte – MG

18H - Um amor de carnaval - Cia As Lucianas - Rio de Janeiro – RJ (Rua)

20H - Os sequestrados - Cia Edilmar Fogos e Grupo Seis e meia - ES

Dia 08 de agosto

14H – Da mala que sai – Cia Sintonia Dominó –Rio de Janeiro - RJ

18H - Lavadeiras têm poder - Cia 3 Entradas - Ribeirão Pires – SP (Rua)

20H – Espera – N.A.P.E. (Núcleo Artístico de Primeiras Experiências) - São Caetano do Sul - SP

Dia 09 de agosto

14H – De La Mancha: O cavaleiro trapalhão - Rococó Produções - Porto Alegre – RS

18H - Que festa é essa, criatura - Cia Incrível Teimosa - Londrina – PR (Rua)

20H - Borra - Cia Arroto Cênico - Nova Iguaçu- RJ

Festival de Teatro de Guaçuí Crédito: Festival de Teatro de Guaçuí/Divulgação

Dia 10 de agosto

14H – História, Historinha, Historieta - Cia. Mais um Conto, Mais um Ponto – Guaçuí – ES.

16H - Circulação das Práticas Culturais Afro-brasileiras no Espírito Santo – Cariacica - ES (Praça João Acacinho).

19H – O Acerto de Contas – Grupo Teatral Gota, Pó e Poeira – Guaçuí – ES (Convidado)

20H – Solenidade de Encerramento e Premiação.









