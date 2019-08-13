Festival de Cinema de Vitória: Johnny Hooker é atração da tenda musical

Johnny Hooker Crédito: Murilo Yamanaka

Como o nome diz, o Festival de Cinema de Vitória tem como norte o cinema e as produções audiovisuais presentes em suas mostras. Mas as apresentações musicais, que já aconteciam no evento, ganharam notoriedade nos últimos anos, com direito a uma tenda bastante animada como a realizada na edição de 2018. E o público já espera o que virá na próxima edição. Neste ano, Johnny Hooker está entre as atrações que a organização fechou contrato.

A programação acontece em seis dias de música e cinema, na Tenda Musical, que sairá da lateral do Teatro Carlos Gomes para a frente do espaço, na rua lateral à Praça Costa Pereira. Além do cantor pernambucano, também se apresentam Chico Chico - filho de Cássia Eller - e João Mantuano, Rita Cadillac, a multi-instrumentista grega Katerina Polemi, o baiano Zéu Britto, Tunico da Vila e os capixabas Gavi, André Prando, Paulo Prot, BatuQdellas e Roberta de Razão.

Diretora do festival, Lúcia Caus diz que o Festival de Cinema de Vitória também sempre teve essa pegada musical e ressalta a vontade da Tenda servir como espaço de troca. "O público do Festival abraçou a tenda desde a sua primeira edição! Ampliar o projeto, com um espaço físico maior e mais horas de programação, é um impulso para vários artistas capixabas e nacionais, que agora têm mais essa janela para apresentar o seu trabalho. Assim como o Festival impulsiona o cinema brasileiro e proporciona interação entre os profissionais da área, a Tenda Musical é esse espaço para a música”, comenta.

O 26º Festival de Cinema de Vitória acontecerá entre os dias 24 e 29 de setembro e coincidirá com parte da programação do Viradão Vitória 2019. Confira a programação completa abaixo da tenda.

Tenda Musical e 26º Festival de Cinema de Vitória

24 de setembro - terça-feira

(Tenda Musical funciona das 17h às 1h)

23h – Show GAVI

25 de setembro - quarta-feira

(Tenda Musical funciona de 17 horas até 1h)

23h – Show Chico Chico e João Mantuano

26 de setembro - quinta-feira

(Tenda Musical funciona das 17h às 1h)

23h - Show André Prando

27 de Setembro - sexta-feira

(Tenda Musical funciona das 14h às 2h)

23h – Show Johnny Hooker

0h30 - Ursula Pussynail e Rita Cadillac

28 de Setembro - sábado

(Tenda Musical funciona de 14h do dia 28 até às 7ho do dia 29)

16h - BatuQdellas - Tenda Musical

18h – Cortejo com “Banda de Congo Amores da Lua” e “Banda de Congo Panela de Barro” – Saída da Casa Porto das Artes Plásticas em direção ao Centro Cultural Sesc Glória

0h - Katerina Polemi

1h - Pocket Show Roberta de Razão

1h30 - Pocket Show Zéu Britto

2h30 – Karaokê do Filippo

4h – DJS

5h - 1ª Mostra Do Outro Lado - Cinema Fantástico e de Horror – Tenda Musical

- Para Minha Gata Mieze (Wesley Gondim, FIC, DF)

- Papa-Figo (Alex Reis, FIC, SP)

- Broto (Antonio Teicher, FIC, RJ)

- Guará (Fabrício Cordeiro e Luciano Evangelista, FIC, GO)

- Carne Infinita (Isadora Cavalcanti, FIC, RJ)

- Caranguejo Rei (Enock Carvalho e Matheus Farias, FIC, PE)

7h – 3ª Mostra Nacional de Videoclipes – Tenda Musical

- Alguém na Janela (Gustavo Rosseb) - Aksa Lima - SP - 3'43"

- Toasted (Danos) - Cintia Nakashima - 4' - SP

- Fausto de Gueto (Pelos) - Arthur B. Senra e Robert Frank - 7'46'' - MG

- 19 (LaBaq) - Co-direção LaBaq e Laís Catalano Aranha - 4'10'' - SP

- Ninguém Perguntou por Você (Letrux) - Pedro Henrique França - 5'48''- RJ

- OK OK OK (Gilberto Gil) - Victor Hugo Fiuza - 5'42'' - RJ

- Brisa (Silva) - MAGU (Marina Abranches e Gustavo Martins) - 3'26'' - BA

- Meu Carnaval (Gabriela Brown) - Gabriela Brown e Tati Rabelo - 4' - ES

- Tempos Loucos (The Outs) - Fabrício Koltermann - 3'36'' - RS

- Pedrinho (Tulipa Ruiz) - Pedro Henrique França, Fabio Lamounier e Rodrigo Ladeira - 4'20'' - SP

- Space Woods (My Magical Glowing Lens) - Gustavo Senna Martins De Almeida - 4'37'' - ES

- Vazio (Pxrtela) - Maurício Coutinho - 3'43'' – DF

29 de Setembro - domingo

(Tenda Musical funciona das 17h às 23h)

15h – Paulo Prot