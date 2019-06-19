Festival Cultural de Inverno agita Patrimônio da Penha no feriadão

O inverno chegou trazendo, além do frio, muita cultura a Patrimônio da Penha. De quinta-feira (20) a domingo (23), o distrito de Divino São Lourenço, aos pés da Serra do Caparaó, recebe o Festival Cultural de Inverno com uma programação diversificada. Preparada pela comunidade, ela passeia por exposições, palestras, meditação, shows e gastronomia.

Entre os destaques estão a exposição de tapetes de Corpus Christi, que abre o evento na quinta-feira, na Pracinha da Vila. Durante o evento, o local ainda vai abrigar aulas de ioga, meditação e oficinas de mandalas esteiras de bambu.

Centro Cultural Multiverso, em Patrimônio da Penha, distrito de Divino São Lourenço, vai receber oficinas culturais durante o Festival Cultural de Inverno! Crédito: Centro Cultural Multiverso/Facebook

As demais oficinas, debates e algumas exposições acontecerão em sua maioria no Centro Cultural Multiverso, que fica na rua principal da vila. As outras mostras que integram a programação, juntamente com os shows e eventos gastronômicos serão realizados nos restaurantes e lanchonetes da vila, como Pub Caparaó, Sabor e Prosa, Portal, Destino, Na Varanda, TW Lanches, Jo Lanches, Padaria Duggel, Restaurante Cachoeira da Vo Tuti, Bistro do Espaço Puri e Casa do Café.

Entre as atrações dos shows estão nomes como Jaime Donato, Henrique Mattiuzzi, Trio Viola Dourada e João Manga. Confira a programação completa do evento abaixo.

PROGRAMAÇÃO

Quinta - 20 de Junho

Dia da Exposição dos Tapetes de Corpus Christi, uma tradição na comunidade de Patrimônio da Penha - NA Pracinha da Vila.

8h: Oficina de esteiras de bambu taquara. Com Fernanda, Carol e Elias - na Pracinha da Vila.

14h: Oficina de Artes Têxteis e ateliê aberto de tecelagem. Com Mari Zippinotti (Se puder, traga linhas e agulhas) - no Centro Cultural Multiverso

15h: Roda de conversa sobre cafés especiais com participação dos principais cafeicultores da região - no Restaurante Destino

14h às 18h: Oficina "Potencializando negócios de base comunitária voltados para Cultura e Meio Ambiente", com Camila Dalla e Leonardo Bis - no Centro Cultural Multiverso

20h: Show com Henrique Mattiuzzi - no Pub Caparaó + Culinária típica

21h: Show com Renata Costa - no Portal Restaurante

Sexta - 21 de junho

9h: Meditação. Com Izadora Boechat - na Pracinha da Vila.

10h: Vivência: O corpo aquecido, flexível e expandido como lugar de libertação. Desconstruindo couraças através de exercícios de bioenergetica. Com Luciana Melgaço - no Centro Cultural Multiverso

11h: abertura da "exposição de obras de arte do café com letras". Presença do idealizador Leonardo Picinati - no Restaurante Destino

14h: Oficina de Artes Têxteis e ateliê aberto de tecelagem. Com Mari Zippinotti (Se puder traga linhas e agulhas) - no Centro Cultural Multiverso

14h: Palestra sobre Arte Terapia e Oficina de Origami. Com Jo Martins - na Hospedagem Flor das Águas.

14h: Oficina de Dança e expressão corporal para crianças com Joana Pinto - no Centro Cultural Multiverso

15h: Roda de conversa literária com escritores da região do Caparaó - no Restaurante Destino

15h: Estúdio de tatuagem com Tatuador João Metria,Viçosa/ MG / Instagram @jaometriattt - no Pub Caparaó

16h: Aula Magna: O Mosaico e sua Poética com a mosaicista Madalena Krug e Abertura da Exposição do processo Ateliê de Mosaico com a artista - no Centro Cultural Multiverso

16h30: "Sarau e Varal de poesia" com Leonardo Picinati - no Centro Cultural Multiverso

17h às 20h: Hora do Chá , sabor e auto- cuidado - no Centro Cultural Multiverso

18h: Meditação de Osho. Com Renata Silveira e André Cerqueira - no Centro Cultural Multiverso

19h: novidade surpresa na culinária do Destino com melhor tempero: o amor! - no Restaurante Destino

20h: Festa Junina Caipiraó com Shows das bandas Ponto Nodal e Vale Roots. Culinária Típica + Pizza Caipiraó (forno a lenha) - no Quintal Coletivo do Pub Caparaó e Centro Cultural Multiverso.

20h: Noite de Vinhos e Petiscos - no Restaurante Na Varanda

20h30: Show com Jaime Donato - no TW Lanches

21h: Show com Henrique Mattiuzzi - no Portal Restaurante

20h: Trio Viola Dourada Muniz Freire-ES - na Cachoeira da Vó Tuti

Durante toda a sexta Oficina de Esmaltação e Exposição de Objetos Cerâmicos Artesanais - Mostra de vídeos - Forneria e Culinária Agroextrativista no Bistrô do Espaço Puri.

Sábado - 22 de junho

8h: Tradicional Feirinha de Patrimônio da Penha com atividades culturais: Malabares com Davyni Alessandra e Palhaçaria com o Palhaço Xipoca.

9h: Meditação. Com Izadora Boechat. - na Pracinha

9h30: Vinyasa Yoga. Com Angelica Baião - na Pracinha da Vila

10h: Yoga: Variações do Guerreiro. Com Solange Côrtes - na Pracinha da Vila

10h: Inauguração da Fonte da Abundância e homenagem à mestra Madalena Krug que orientou a obra em mosaico construída pela comunidade na praça.

Organiza: Gerar - Grupo de Estudos, Reflexões e Articulações.

14h: Oficina de Tecido Acrobático. Com Davyni Alessandra - no Centro Cultural Multiverso

13h às 17h: Exposição de flores e sabores com lançamento de uma deliciosa sobremesa de café

14h: Oficina de Artes Têxteis e ateliê aberto de tecelagem. Com Mari Zippinotti (Se puder traga linhas e agulhas) - no Centro Cultural Multiverso

15h: Caminhada de Observação de Aves. Com Relva Rodrigues e Laissa Gamarro - Saída da Pousada Beija Flor.

15h: Estúdio de tatuagem com Tatuador João Metria,Viçosa/ MG / Instagram @jaometriattt - no Pub Caparaó

16h30: Roda de conversa: Esteja presente - Thetahealing e Barras de Accsses. Com Renata Silveira e André Cerqueira - no Centro Cultural Multiverso

17h às 20h: Hora do Chá , sabor e autocuidado - no Centro Cultural Multiverso

18h: Oficina de canto natural. Um breve passeio pela técnica respiratória do canto popular, buscando despertar a natureza orgânica do corpo que canta. Com Aline Maria - no Centro Cultural Multiverso

18h: Vila da Penha Feira Cultural com Sarau, Saberes e Sabores do Caparaó. Palco aberto, comida e arte! - na Praça

19h30: Jam Session e Improviso Coletivo de dança - no Centro Cultural Multiverso.

20h: Show com João Manga , Banda Alldeia e Duo Severino + Culinária Típica - no Pub Caparaó

20h: Show com Música BR-Vitória-ES - na Cachoeira Vó Tuti

21h: Show com Henrique Mattiuzzi - Portal Restaurante

Durante todo o sábado Oficina de Esmaltação e Exposição de Objetos Cerâmicos Artesanais - Mostra de vídeos - Forneria e Culinária Agroextrativista no Bistrô do Espaço Puri.

Domingo - 23 de junho

8h: Passeio Ciclístico - Saída da Praça.

10h: Oficina de Mandala de 4 pontas. Para crianças a partir de 7 anos. Com Maduh Devi - na Pracinha

14h: Oficina de Tecido Acrobático com Davyni Alessandra - no Centro Cultural Multiverso

14h: Oficina de Artes Têxteis e ateliê aberto de tecelagem. Com Mari Zippinotti (Traga suas linhas e agulhas) - no Centro Cultural Multiverso

15h: Nataraj, a dança de Shiva: corpo, linguagem e massagem. Com Marcelo Satyan- Escola Fraama de Mistérios - no Centro Cultural Multiverso

15h: Estúdio de tatuagem com Tatuador João Metria,Viçosa/ MG / Instagram @jaometriattt - no Pub Caparaó

16h20: Luau Pub Caparaó com Show banda Vale Roots + Comidas Típicas - no Pub Caparaó

17h às 20h: Hora do Chá , sabor e autocuidado - no Centro Cultural Multiverso

TODOS OS DIAS:

- Exposição da artista Madalena Krug no Portal Restaurante.

- Lojinhas de Artes e afins: Galeria do Pub Caparaó, Bazar da Ju, Flor do Ser, Magia Natural, Flor das Águas, Raiz Crioula e Mãos de Fada.

- Restaurantes: Sabor e Prosa, Portal, Destino, Na Varanda, TW Lanches, Jo Lanches, Padaria Duggel, Restaurante Cachoeira da Vo Tuti, Bistro do Espaço Puri e Casa do Café.