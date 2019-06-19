Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
PARA CURTIR

Festival Cultural de Inverno agita Patrimônio da Penha no feriadão

Distrito de Divino São Lourenço está com programação extensa que engloba exposições, palestras, meditação, shows e gastronomia

Publicado em 19 de Junho de 2019 às 14:30

Publicado em 

19 jun 2019 às 14:30
O inverno chegou trazendo, além do frio, muita cultura a Patrimônio da Penha. De quinta-feira (20) a domingo (23), o distrito de Divino São Lourenço, aos pés da Serra do Caparaó, recebe o Festival Cultural de Inverno com uma programação diversificada. Preparada pela comunidade, ela passeia por exposições, palestras, meditação, shows e gastronomia.
> Vitória recebe encontro nacional cervejeiro com passeios e degustações
Entre os destaques estão a exposição de tapetes de Corpus Christi, que abre o evento na quinta-feira, na Pracinha da Vila. Durante o evento, o local ainda vai abrigar aulas de ioga, meditação e oficinas de mandalas esteiras de bambu.
Centro Cultural Multiverso, em Patrimônio da Penha, distrito de Divino São Lourenço, vai receber oficinas culturais durante o Festival Cultural de Inverno! Crédito: Centro Cultural Multiverso/Facebook
As demais oficinas, debates e algumas exposições acontecerão em sua maioria no Centro Cultural Multiverso, que fica na rua principal da vila. As outras mostras que integram a programação, juntamente com os shows e eventos gastronômicos serão realizados nos restaurantes e lanchonetes da vila, como Pub Caparaó, Sabor e Prosa, Portal, Destino, Na Varanda, TW Lanches, Jo Lanches, Padaria Duggel, Restaurante Cachoeira da Vo Tuti, Bistro do Espaço Puri e Casa do Café.
> Emmerson Nogueira comemora 18 anos de carreira no Festival de Guaçuí
Entre as atrações dos shows estão nomes como Jaime Donato, Henrique Mattiuzzi, Trio Viola Dourada e João Manga. Confira a programação completa do evento abaixo.
PROGRAMAÇÃO
Quinta - 20 de Junho
Dia da Exposição dos Tapetes de Corpus Christi, uma tradição na comunidade de Patrimônio da Penha - NA Pracinha da Vila.
8h: Oficina de esteiras de bambu taquara. Com Fernanda, Carol e Elias - na Pracinha da Vila.
14h: Oficina de Artes Têxteis e ateliê aberto de tecelagem. Com Mari Zippinotti (Se puder, traga linhas e agulhas) - no Centro Cultural Multiverso
15h: Roda de conversa sobre cafés especiais com participação dos principais cafeicultores da região - no Restaurante Destino
14h às 18h: Oficina "Potencializando negócios de base comunitária voltados para Cultura e Meio Ambiente", com Camila Dalla e Leonardo Bis - no Centro Cultural Multiverso
20h: Show com Henrique Mattiuzzi - no Pub Caparaó + Culinária típica
21h: Show com Renata Costa - no Portal Restaurante
Sexta - 21 de junho
9h: Meditação. Com Izadora Boechat - na Pracinha da Vila.
10h:  Vivência: O corpo aquecido, flexível e expandido como lugar de libertação. Desconstruindo couraças através de exercícios de bioenergetica. Com Luciana Melgaço - no Centro Cultural Multiverso
11h: abertura da "exposição de obras de arte do café com letras". Presença do idealizador Leonardo Picinati - no Restaurante Destino
14h: Oficina de Artes Têxteis e ateliê aberto de tecelagem. Com Mari Zippinotti (Se puder traga linhas e agulhas) - no Centro Cultural Multiverso
14h: Palestra sobre Arte Terapia e Oficina de Origami. Com Jo Martins - na Hospedagem Flor das Águas.
14h: Oficina de Dança e expressão corporal para crianças com Joana Pinto - no Centro Cultural Multiverso
15h: Roda de conversa literária com escritores da região do Caparaó - no Restaurante Destino
15h: Estúdio de tatuagem com Tatuador João Metria,Viçosa/ MG / Instagram @jaometriattt - no Pub Caparaó
16h: Aula Magna: O Mosaico e sua Poética com a mosaicista Madalena Krug e Abertura da Exposição do processo Ateliê de Mosaico com a artista - no Centro Cultural Multiverso
16h30: "Sarau e Varal de poesia" com Leonardo Picinati - no Centro Cultural Multiverso
17h às 20h: Hora do Chá , sabor e auto- cuidado - no Centro Cultural Multiverso
18h: Meditação de Osho. Com Renata Silveira e André Cerqueira - no Centro Cultural Multiverso
19h: novidade surpresa na culinária do Destino com melhor tempero: o amor! - no Restaurante Destino
20h: Festa Junina Caipiraó com Shows das bandas Ponto Nodal e Vale Roots. Culinária Típica + Pizza Caipiraó (forno a lenha) - no Quintal Coletivo do Pub Caparaó e Centro Cultural Multiverso.
20h: Noite de Vinhos e Petiscos - no Restaurante Na Varanda
20h30: Show com Jaime Donato - no TW Lanches
21h: Show com Henrique Mattiuzzi - no Portal Restaurante
20h: Trio Viola Dourada Muniz Freire-ES - na Cachoeira da Vó Tuti
Durante toda a sexta Oficina de Esmaltação e Exposição de Objetos Cerâmicos Artesanais - Mostra de vídeos - Forneria e Culinária Agroextrativista no Bistrô do Espaço Puri.
Sábado - 22 de junho
8h: Tradicional Feirinha de Patrimônio da Penha com atividades culturais: Malabares com Davyni Alessandra e Palhaçaria com o Palhaço Xipoca.
9h: Meditação. Com Izadora Boechat. - na Pracinha
9h30: Vinyasa Yoga. Com Angelica Baião - na Pracinha da Vila
10h: Yoga: Variações do Guerreiro. Com Solange Côrtes - na Pracinha da Vila
10h: Inauguração da Fonte da Abundância e homenagem à mestra Madalena Krug que orientou a obra em mosaico construída pela comunidade na praça.
Organiza: Gerar - Grupo de Estudos, Reflexões e Articulações.
14h: Oficina de Tecido Acrobático. Com Davyni Alessandra - no Centro Cultural Multiverso
13h às 17h: Exposição de flores e sabores com lançamento de uma deliciosa sobremesa de café
14h: Oficina de Artes Têxteis e ateliê aberto de tecelagem. Com Mari Zippinotti (Se puder traga linhas e agulhas) - no Centro Cultural Multiverso
15h: Caminhada de Observação de Aves. Com Relva Rodrigues e Laissa Gamarro - Saída da Pousada Beija Flor.
15h: Estúdio de tatuagem com Tatuador João Metria,Viçosa/ MG / Instagram @jaometriattt - no Pub Caparaó
16h30: Roda de conversa: Esteja presente - Thetahealing e Barras de Accsses. Com Renata Silveira e André Cerqueira - no Centro Cultural Multiverso
17h às 20h: Hora do Chá , sabor e autocuidado - no Centro Cultural Multiverso
18h: Oficina de canto natural.  Um breve passeio pela técnica respiratória do canto popular, buscando despertar a natureza orgânica do corpo que canta. Com Aline Maria - no Centro Cultural Multiverso
18h: Vila da Penha Feira Cultural com Sarau, Saberes e Sabores do Caparaó. Palco aberto, comida e arte! - na Praça
19h30: Jam Session e Improviso Coletivo de dança - no Centro Cultural Multiverso.
20h: Show com João Manga , Banda Alldeia e Duo Severino + Culinária Típica - no Pub Caparaó
20h: Show com Música BR-Vitória-ES - na Cachoeira Vó Tuti
21h: Show com Henrique Mattiuzzi - Portal Restaurante
Durante todo o sábado Oficina de Esmaltação e Exposição de Objetos Cerâmicos Artesanais - Mostra de vídeos - Forneria e Culinária Agroextrativista no Bistrô do Espaço Puri.
Domingo - 23 de junho
8h: Passeio Ciclístico - Saída da Praça.
10h: Oficina de Mandala de 4 pontas. Para crianças a partir de 7 anos. Com Maduh Devi - na Pracinha
14h: Oficina de Tecido Acrobático com Davyni Alessandra - no Centro Cultural Multiverso
14h: Oficina de Artes Têxteis e ateliê aberto de tecelagem. Com Mari Zippinotti (Traga suas linhas e agulhas) - no Centro Cultural Multiverso
15h: Nataraj, a dança de Shiva: corpo, linguagem e massagem. Com Marcelo Satyan- Escola Fraama de Mistérios - no Centro Cultural Multiverso
15h: Estúdio de tatuagem com Tatuador João Metria,Viçosa/ MG / Instagram @jaometriattt - no Pub Caparaó
16h20: Luau Pub Caparaó com Show banda Vale Roots + Comidas Típicas - no Pub Caparaó
17h às 20h: Hora do Chá , sabor e autocuidado - no Centro Cultural Multiverso
TODOS OS DIAS:
- Exposição da artista Madalena Krug no Portal Restaurante.
- Lojinhas de Artes e afins: Galeria do Pub Caparaó, Bazar da Ju, Flor do Ser, Magia Natural, Flor das Águas, Raiz Crioula e Mãos de Fada.
- Restaurantes: Sabor e Prosa, Portal, Destino, Na Varanda, TW Lanches, Jo Lanches, Padaria Duggel, Restaurante Cachoeira da Vo Tuti, Bistro do Espaço Puri e Casa do Café.
Mais Informações: Fabíola Melca (27) 99954 9302

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Caparaó Cultura
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados