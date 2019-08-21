Festa italiana distribuirá vinho, chope e polenta em Nova Venécia

A festa que comemora a imigração italiana em Nova Venécia chega à terceira edição em 2019 e traz novidades. Mais longa neste ano, a Cappitella contará com quatro dias de evento, sendo o primeiro deles reservado para o Encontro de Chefs do Espírito Santo. O evento, que tem o intuito de resgatar a cultura dos colonos, começa já nesta quinta-feira (22).
Entre os destaques está o tradicional Carrettino, espécie de cortejo cultural que acontecerá no sábado (24) e distribuirá 100 litros de vinho, 200 litros de chope e 100 kg de polenta com linguiça e queijo. Além dos quitutes preparados pelas 31 famílias que participarão do desfile: tem capelete, minipizza, massas… cardápio para nonna nenhuma colocar defeito!
Já no domingo (25), as principais atrações ficam por conta da missa italiana, que será celebrada às 7h30, na Matriz de São Marcos, e do Barchettino, que é um passeio feito de barco pelo curso do Rio Cricaré. Vale ressaltar que todos os dias de festa contarão com apresentações culturais e um festival gastronômico.
ENCONTRO DE CHEFES
Abrindo as comemorações, terá o Encontro de Chefs do Espírito Santo, sediado em Nova Venécia pela primeira vez. O concurso que servirá para escolher o próximo chef capixaba contará com aulas shows de nomes famosos da gastronomia estadual, como Juarez Campos, Danilo Amaral, Cumpade João, João Carlos Butske e Gilson Surrage.
Ao todo, cinco cozinheiros profissionais brigarão para poder representar o Estado no Prêmio Nacional Dólmã 2019/2020, que será disputado em Teresina (PI), em março do ano que vem: Ariela Brasil, de Linhares; Marly Sena, de Montanha; Ragner da Matta, de Anchieta; e Rafael Barbosa e Frederico Bortoluzzi, ambos de Vitória.
OS NÚMEROS DA FESTA
Para comemorar os 131 anos da imigração italiana em Nova Venécia, 1.500 pessoas se inscreveram para participar do cortejo cultural do sábado. De acordo com a organização do evento, a expectativa é atrair aproximadamente 20 mil pessoas e movimentar cerca de R$ 1 milhão, durante os quatro dias da 3ª Festa da Cappitella.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA
DIA 22 DE AGOSTO (Quinta-feira)
18h20: Concurso Enchefes – Escolha do Chef Capixaba
20h: Aula show com chef João Carlos Butske
20h30: Aula show com chef Danilo Amaral
21h: Aula show com chef Juarez Campos
21h30: Aula show com chef Gilson Surrage
22h: Aula show com chef Cumpade João
22h30: Show de Fagner Coelho e Banda
DIA 23 DE AGOSTO (Sexta-feira)
19h: Serenata Veneziana – Saída da Praça Pedro Cadurim
19h: Show da Banda Gioco di Mora
20h30: Gruppo di Ballo Bambini di Tutti i Colori (dança) e Grupo de Canção Italiana Augusto Zaché
21h: Apresentação do Lira Municipal Mateus Toscano
21h30: Abertura Oficial da 3ª Festa da Cappitella
22h30: Show com Gruppo ItaliAMO
DIA 24 DE AGOSTO (Sábado)
9h30: Carrettino Della Cappitella – Saída da Rua Ernesto Ayres Farias
11h30: Chegada do Carrettino na Praça Adélio Lubiana
12h: Apresentações Culturais: Gruppo Italiano Tutti Buona Gente;Gruppo Di Ballo Nova Trento; Gruppo Folkloristico do Circolo Trentini; Gruppo Folkloristico Piccolo Pavone Infanto Juvenil; Gruppo di Ballo Bambini di Tutti I Colori; Gruppo Figli Della Terra; Grupo de dança La Bella Fiori, com Banda Música Tenente Jair da Luz
15h: Show de moda de viola com Jadir Capucho e Joel
16h30: Sinfonia o Sole Mio, com Wilton Silva e Raphael Alves
19h: Banda Tonny & Boni
21h30: Banda Brasitalia
DIA 25 DE AGOSTO (Domingo)
7h: Largada do Giro da Cappitella – Área de Proteção Ambiental Pedra do Elefante
7h30: Missa italiana com Padre Domenico Salvador – Matriz de São Marcos
9h: Largada do 26º Enduro do Elefante – Avenida São Mateus
10h: Barchettino
11h: Apresentações Culturais: Lira Municipal Mateus Toscano; Gruppo Italiano Tutti Buena Gente; Gruppo Figli Della Terra; Gruppo di Ballo Bambini Di Tutti I Colori; Gruppo Di Ballo Nova Trento; Gruppo Folkloristico do Circolo Trentino; Gruppo Folklorístico I Balli Trentini.
13h: Grupo Tocadores de Concertina de Linhares
13h30: Chegada dos pilotos do 26º Enduro do Elefante
15h: Show Ricardo Boa
16h: Premiação do 26º Enduro do Elefante
19h: Encerramento
SERVIÇO
Quando: de 22 a 25 de agosto
Onde: Praça Adélio Lubiana
Entrada gratuita