Festa italiana distribuirá vinho, chope e polenta em Nova Venécia

Na Capitella, festa italiana de Nova Venécia, famílias se vestem a caráter para participar do Carrettino, espécie de cortejo cultural Crédito: Divulgação/Capitella

Nova Venécia chega à terceira edição em 2019 e traz novidades. Mais longa neste ano, a Cappitella contará com quatro dias de evento, sendo o primeiro deles reservado para o Encontro de Chefs do Espírito Santo. O evento, que tem o intuito de resgatar a cultura dos colonos, começa já nesta quinta-feira (22). A festa que comemora a imigração italiana emchega à terceira edição em 2019 e traz novidades. Mais longa neste ano, acontará com quatro dias de evento, sendo o primeiro deles reservado para o Encontro de Chefs do. O evento, que tem o intuito de resgatar a cultura dos colonos, começa já nesta quinta-feira (22).

Entre os destaques está o tradicional Carrettino, espécie de cortejo cultural que acontecerá no sábado (24) e distribuirá 100 litros de vinho, 200 litros de chope e 100 kg de polenta com linguiça e queijo. Além dos quitutes preparados pelas 31 famílias que participarão do desfile: tem capelete, minipizza, massas… cardápio para nonna nenhuma colocar defeito!

No domingo acontece o Barchettino, um passeio de barco pelo Rio Cricaré Crédito: Divulgação | Cappitella

Rio Cricaré. Vale ressaltar que todos os dias de festa contarão com apresentações culturais e um festival gastronômico. Já no domingo (25), as principais atrações ficam por conta da missa italiana, que será celebrada às 7h30, na Matriz de São Marcos, e do Barchettino, que é um passeio feito de barco pelo curso do. Vale ressaltar que todos os dias de festa contarão com apresentações culturais e um festival gastronômico.

ENCONTRO DE CHEFES

Abrindo as comemorações, terá o Encontro de Chefs do Espírito Santo, sediado em Nova Venécia pela primeira vez. O concurso que servirá para escolher o próximo chef capixaba contará com aulas shows de nomes famosos da gastronomia estadual, como Juarez Campos, Danilo Amaral, Cumpade João, João Carlos Butske e Gilson Surrage.

Ao todo, cinco cozinheiros profissionais brigarão para poder representar o Estado no Prêmio Nacional Dólmã 2019/2020, que será disputado em Teresina (PI), em março do ano que vem: Ariela Brasil, de Linhares; Marly Sena, de Montanha; Ragner da Matta, de Anchieta; e Rafael Barbosa e Frederico Bortoluzzi, ambos de Vitória.

OS NÚMEROS DA FESTA

Para comemorar os 131 anos da imigração italiana em Nova Venécia, 1.500 pessoas se inscreveram para participar do cortejo cultural do sábado. De acordo com a organização do evento, a expectativa é atrair aproximadamente 20 mil pessoas e movimentar cerca de R$ 1 milhão, durante os quatro dias da 3ª Festa da Cappitella.



CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

DIA 22 DE AGOSTO (Quinta-feira)

18h20: Concurso Enchefes – Escolha do Chef Capixaba

20h: Aula show com chef João Carlos Butske

20h30: Aula show com chef Danilo Amaral

21h: Aula show com chef Juarez Campos

21h30: Aula show com chef Gilson Surrage

22h: Aula show com chef Cumpade João

22h30: Show de Fagner Coelho e Banda

DIA 23 DE AGOSTO (Sexta-feira)

19h: Serenata Veneziana – Saída da Praça Pedro Cadurim

19h: Show da Banda Gioco di Mora

20h30: Gruppo di Ballo Bambini di Tutti i Colori (dança) e Grupo de Canção Italiana Augusto Zaché

21h: Apresentação do Lira Municipal Mateus Toscano

21h30: Abertura Oficial da 3ª Festa da Cappitella

22h30: Show com Gruppo ItaliAMO

DIA 24 DE AGOSTO (Sábado)

9h30: Carrettino Della Cappitella – Saída da Rua Ernesto Ayres Farias

11h30: Chegada do Carrettino na Praça Adélio Lubiana

12h: Apresentações Culturais: Gruppo Italiano Tutti Buona Gente;Gruppo Di Ballo Nova Trento; Gruppo Folkloristico do Circolo Trentini; Gruppo Folkloristico Piccolo Pavone Infanto Juvenil; Gruppo di Ballo Bambini di Tutti I Colori; Gruppo Figli Della Terra; Grupo de dança La Bella Fiori, com Banda Música Tenente Jair da Luz

15h: Show de moda de viola com Jadir Capucho e Joel

16h30: Sinfonia o Sole Mio, com Wilton Silva e Raphael Alves

19h: Banda Tonny & Boni

21h30: Banda Brasitalia

DIA 25 DE AGOSTO (Domingo)

7h: Largada do Giro da Cappitella – Área de Proteção Ambiental Pedra do Elefante

7h30: Missa italiana com Padre Domenico Salvador – Matriz de São Marcos

9h: Largada do 26º Enduro do Elefante – Avenida São Mateus

10h: Barchettino

11h: Apresentações Culturais: Lira Municipal Mateus Toscano; Gruppo Italiano Tutti Buena Gente; Gruppo Figli Della Terra; Gruppo di Ballo Bambini Di Tutti I Colori; Gruppo Di Ballo Nova Trento; Gruppo Folkloristico do Circolo Trentino; Gruppo Folklorístico I Balli Trentini.

13h: Grupo Tocadores de Concertina de Linhares

13h30: Chegada dos pilotos do 26º Enduro do Elefante

15h: Show Ricardo Boa

16h: Premiação do 26º Enduro do Elefante

19h: Encerramento

SERVIÇO

Quando: de 22 a 25 de agosto

Onde: Praça Adélio Lubiana