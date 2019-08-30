INTERIOR

Festa da Imigração Italiana terá maior linguiça da região de Anchieta

Festa acontece neste domingo com diversas atividades culturais e comidas típicas, incluindo o preparo da maior escudiguim da região

Festa da Imigração Italiana de Alto Pongal, em Anchieta Crédito: Divulgação/Prefeitura de Anchieta

A comunidade de Alto Pongal, no interior de Anchieta, está se preparando para realizar no próximo domingo (01) a 14ª edição da Festa da Imigração Italiana. Como toda boa festa italiana, não vai faltar vinho, polenta e música, mas este ano os organizadores pretendem inovar com o preparo do maior escudiguim da região.

O Escudiguim é uma linguiça feita com carne e couro de porco moído e temperado com diversos condimentos. É uma receita trazida para o Brasil pelos imigrantes italianos no século XIX. No Brasil, ele também pode ser conhecido como escudiguinho, codeguim, cudiguim e escorceta. A iguaria já vem sendo preparada pelas famílias da localidade e durante a festa haverá a medição perante o público.

De acordo com os organizadores, após a medição, a linguiça será comercializada em porções. Também durante a festa os visitantes poderão comprar porções com queijo, polenta e almoço típico.

FESTA TEM RAINHA E CARRETELA

Os moradores da localidade estão se empenhando para, além de preparar as comidas típicas, enfeitar as casas e a vila para o evento, ainda confeccionar os carros para o desfile da Carretela Italiana e o desfile que irá eleger rainha e princesas da edição.

A programação oficial do evento será às 8h com missa, em haverá a abertura da praça gastronômica com medição de uma linguiça caseira gigante, preparada pelos próprios moradores locais. Durante todo o dia haverá shows e apresentações culturais, além do desfile para escolha da ‘bela bambina’, a jovem mais bela que irá representar a comunidade. A programação contará ainda com moda de viola e show com diversas bandas.

CARRETELA COM NOVO FORMATO





A Caretela da Imigração, que também acontece no domingo (01), é um desfile Italiano, que reúne membros da comunidade e visitantes vestidos à caráter. Eles passeiam em carros alegóricos decorados e contam a história da vila. Nos últimos anos, a caretela vem contando a origem da imigração na região.

O desfile será animado com muita música e comidas típicas. Este ano será proibido utilização de som portátil ou automotivo pelos participantes. Também será proibido o uso de bebidas alcoólicas durante o percurso, somente o vinho distribuído pela organização.

PROGRAMAÇÃO





01/09 – DOMINGO

07h - Saída da 15ª Caminhada dos Passos dos Imigrantes da Comunidade Serra das Graças (2º dia);

08h – Santa Missa;

10h – Abertura do Espaço Gastronômico com a medição do “ESCUDIGUIM GIGANTE”;

10h30 – Recepção dos Andarilhos dos Passos Dos Imigrantes;

11h – Almoço típico italiano com apresentação do Grupo de Dança Italiana;

12h – Apresentação Coral “Bambinos de Pongal”, da E.M.E.B “Tia Marlene Petri”;

13h – Concurso “La Bella Bambina”;

14h – Show com Miguel Machado e Gabriel;

16h- Desfile da Carretela da Imigração Italiana;

17h- Show banda Giocco di Morra

19h- Show com João Victor e Vinícius

20h- Tradicional Sopão do Nono

