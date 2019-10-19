Cultura indígena

Feira Cultural vai reunir povos Tupinikim e Guarani, em Aracruz

O evento tem o objetivo de promover a visibilidade da cultura indígena, além de proporcionar a outros povos a oportunidade de conhecer como é a vida dos índios que vivem no município

Publicado em 19 de outubro de 2019 às 21:00 - Atualizado há 6 anos

O evento acontece no próximo domingo (20), a partir das 9h, na aldeia Pau Brasil, em Aracruz Crédito: Luã Q. / Prefeitura de Aracruz

Conhecer novas culturas e viver novas experiências, esse é o objetivo da Feira Cultural da aldeia Pau Brasil, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. O evento, que acontece no próximo domingo (20), a partir das 09h, vai reunir índios Tupinikim e Guarani em uma troca de experiência, roda de conversa, apresentações, exposição e venda de artesanato, comidas típicas e brincadeiras.

Além do fortalecimento cultural por meio das danças, cantos, vestimentas e histórias contadas pelos mais velhos das aldeias, o evento é considerado também um espaço de diálogo entre os dois povos, permitindo ainda que pessoas de outras culturas possam conhecer de perto a realidade dos povos indígenas que vivem no município.

Durante todo o dia haverá exposição e venda de artesanato produzido pelos índios Crédito: Luã Q. / Prefeitura de Aracruz

“A feira é um espaço de fortalecimento dos indígenas Tupinikim e Guarani, onde os mesmos possam trocar experiências entre aldeias, como forma de resistência dos povos. Será também um espaço para que as pessoas não indígenas possam ver um pouquinho a forma dos indígenas viverem e resistir em meio a modernidade e a tecnologia que o mundo oferece” explica Josi Tupinikim, gerente de assuntos indígenas da prefeitura de Aracruz.

O evento é organizado pelo Grupo de Artesãs e Artesãos e Grupo de Guerreiros e Guerreiras da aldeia Pau Brasil, com apoio da prefeitura.

Feira Cultural Tupinikim e Guarani

Quando: 20 de outubro (domingo)

20 de outubro (domingo) Horário: a partir das 09h

a partir das 09h Onde: aldeia Pau Brasil, Aracruz – ES



PROGRAMAÇÃO

9h - Abertura e café da manhã coletivo

Abertura e café da manhã coletivo 9h30 - Fala das lideranças



Fala das lideranças 10h - Mostra de vídeos e apresentação Tupinikim



Mostra de vídeos e apresentação Tupinikim 14h - Coral Guarani



Coral Guarani 15h - Grupo de arqueiros tupinikim da Aldeia Caieiras Velha



Grupo de arqueiros tupinikim da Aldeia Caieiras Velha 16h - Roda de Conversa



Roda de Conversa 17h - Apresentação Grupo de tambores da Aldeia Caieiras Velha junto aos grupos de guerreiros e guerreiras Tupinikim das Aldeias Pau Brasil, Caieiras Velha e Irajá



Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta