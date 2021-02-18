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Anime

Fãs de 'Naruto' lamentam destino de Kurama no novo capítulo de 'Boruto'

Raposa de nove caudas está no personagem principal desde o início do mangá
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 fev 2021 às 14:23

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 14:23

Imagem do anime Naruto
Imagem do anime Naruto Crédito: Reprodução
Os fãs do anime "Naruto" já tiveram eventos traumáticos durante a trama, como a morte do personagem Jiraya. Agora no mangá Boruto, Kurama, a raposa de nove caudas, morreu dentro de Naruto, o que despertou tristeza em muitos que acompanham a história.
O mangá que voltou a ser comandado por Masashi Kishimoto, criador da franquia, traz este acontecimento no capítulo 55, que chega nesta sexta-feira (19). O capítulo terá uma página dedicada à despedida da criatura, que parece ser definitiva. Kurama está dentro do jovem ninja desde o primeiro capítulo do mangá original.
Na tradução da página em que a raposa de nove caudas morre, suas últimas palavras são: "Tenha uma boa vida, Naruto". Ainda não está claro o impacto que isso terá no mangá e no Naruto, porém é interessante que Sasuke também perdeu seu Rinegan, ou seja, os elementos que o tornavam poderoso.

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Kurama ficou presa dentro de Naruto quando seu pai, o Hokage Minato Namikaze se sacrificou para impedir que a raposa de nove caudas, que era dominada pelo personagem Tobi, destruísse a Vila da Folha. Para isso, ele selou a fera dentro de seu filho.
"Naruto" passou 15 anos sendo publicada pela revista de mangás Shonen Jump, e mais 15 na forma de anime, intitulado "Naruto Shippuden" (2007). Suas 21 temporadas conquistaram uma legião de fãs e voltaram a ser assunto na Internet ao longo dos últimos anos, desde o final do anime em 2017.
Ao longo da trama, personagens secundários se tornaram queridos por quem acompanha as aventuras do jovem ninja. Uma das mortes mais marcantes do anime foi a de Jiraya. No desenho é um dos ninjas mais poderosos de todo o mundo, sendo temido até por Itachi, irmão de Sasuke.

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