Fãs aprovam beijo entre Lica e Samantha em 'Malhação'

Demorou, mas finalmente aconteceu o tão esperado beijo entre Lica (Manoela Aliperti) e Samantha (Giovanna Grigio) em Malhação Crédito: Divulgação/TV Globo

O esperado beijo entre as personagens Lica (Manoela Aliperti) e Samantha (Giovanna Grigio) em "Malhação - Viva a Diferença", foi ao ar nesta terça-feira, 2, e gerou muitos comentários dos fãs nas redes sociais.

Na cena, Samantha se aproxima da amiga e lhe dá um beijo. O casal é considerado o primeiro da história da novelinha a se formar entre duas meninas, e a maior parte dos comentários está aprovando a união.