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Fãs aprovam beijo entre Lica e Samantha em 'Malhação'

Globo exibiu, na terça-feira (2), o beijo entre as personagens de Manoela Aliperti e Giovanna Grigio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jan 2018 às 16:01

Publicado em 03 de Janeiro de 2018 às 16:01

Demorou, mas finalmente aconteceu o tão esperado beijo entre Lica (Manoela Aliperti) e Samantha (Giovanna Grigio) em Malhação Crédito: Divulgação/TV Globo
O esperado beijo entre as personagens Lica (Manoela Aliperti) e Samantha (Giovanna Grigio) em "Malhação - Viva a Diferença", foi ao ar nesta terça-feira, 2, e gerou muitos comentários dos fãs nas redes sociais.
Na cena, Samantha se aproxima da amiga e lhe dá um beijo. O casal é considerado o primeiro da história da novelinha a se formar entre duas meninas, e a maior parte dos comentários está aprovando a união.
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Até mesmo a atriz Ana Hikari, amiga das duas na trama, falou sobre a cena: "socorro, tô surtando!". Uma usuária do Twitter escreveu: "família tradicional brasileira: tudo bem ser LGBT, minha vida não tem nada a ver com isso"

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