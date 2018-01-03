Fãs aprovam beijo entre Lica e Samantha em 'Malhação'

O esperado beijo entre as personagens Lica (Manoela Aliperti) e Samantha (Giovanna Grigio) em "Malhação - Viva a Diferença", foi ao ar nesta terça-feira, 2, e gerou muitos comentários dos fãs nas redes sociais.
Na cena, Samantha se aproxima da amiga e lhe dá um beijo. O casal é considerado o primeiro da história da novelinha a se formar entre duas meninas, e a maior parte dos comentários está aprovando a união.
Até mesmo a atriz Ana Hikari, amiga das duas na trama, falou sobre a cena: "socorro, tô surtando!". Uma usuária do Twitter escreveu: "família tradicional brasileira: tudo bem ser LGBT, minha vida não tem nada a ver com isso"