Falamansa celebra 20 anos de carreira com show em Vitória

Em uma tarde de julho do ano passado, o grupo de forró paulista Falamansa  formado por Tato, Dezinho, Valdir e Alemão  deu início às comemorações dos seus 20 anos de carreira gravando um DVD em plena Vila de Itaúnas, no Norte do Espírito Santo. A banda, dona dos hits Xote dos Milagres e Rindo à Toa, retorna neste sábado (19) ao Estado para lançar o trabalho, em show que rola na Área Verde do Álvares Cabral, em Vitória.

Em entrevista ao C2, Tato Cruz, vocalista e compositor do grupo, fala da sua relação com Itaúnas e as expectativas para o show na Capital. A ocasião ainda conta com apresentações da banda de reggae paulista Maneva e os capixabas do Pura Vida e DJ Flyp.





Vocês comemoraram os 20 anos gravando um DVD em Itaúnas. Como foi?

A relação de Itaúnas com a Falamansa é bem antiga. Achei mais do que justo que a comemoração fosse feita lá, no berço da banda e do movimento. Fizemos a gravação durante a semana do Fenfit, na praça, aberta ao público. Conheci Itaúnas há 23 anos, antes mesmo da banda, e o forró na sua essência. Foi o meu primeiro despertar musical para o ritmo.

Quais as maiores alegrias desse 20 anos?

São muitas. Foram grandes conquistas, prêmios, como o Grammy Latino, em 2014. Foram muitos shows memoráveis e grandes festivais pelo mundo. Somos uma banda de estrada, não é algo criado. Estamos sempre em movimento.

O desafio maior é você se manter com o mesmo objetivo, esse foi o grande desafio mas também nosso grande mérito. Se manter com a mesma intenção de musicalidade, não olhar para o mercado fonográfico na hora de fazer um trabalho. Olhar pra si mesmo. Só perdurou porque fomos muito fiéis aos nossos objetivos iniciais. Não deixa de ser um desafio, ver o funk, o sertanejo em alta, e ainda assim não mudar a sonoridade pra se adequar ao momento. O que poderia ser algo um tiro no pé, foi o que manteve a banda unida.

Pensaram em se separar em algum momento?

Não. Nesses 20 anos não tivemos nem férias praticamente. Todo ano tiramos um final de semana de férias, que somam duas semanas pra poder descansar. Nunca nem cogitamos a hipótese de parar. E talvez seja isso que faça com que a banda perdure. São quatro sócios, por assim dizer, que têm a mesma intenção.

Como vai ser o show aqui em Vitória?

É uma expectativa muito grande da nossa parte. Eu diria que essa entrega musical que a gente tem com o Espírito Santo é demonstrada e efetivada nesse show de Vitória. Já fizemos esse show em São Paulo, Rio de Janeiro, mas simbolicamente eu entendo esse show como o pontapé inicial pra essa comemoração. Eu diria que é a primeira entrega aos capixabas de um projeto que é deles.

E o repertório?

Além dos grandes sucessos que fazem parte da nossa história, colocamos algumas regravações e músicas inéditas para pontuar algo muito importante que é o trabalho autoral. Somos autorais desde o início.





Falamansa 20 anos

Com Falamansa, Maneva, Pura Vida e DJ Flyp.

Quando: neste sábado (19), às 17h (abertura dos portões).

Onde: Área Verde do Álvares Cabral. Av. Marechal Mascarenhas de Morais, 2100, Bento Ferreira, Vitória.





Ingressos: front stage  R$ 70 (4º lote/meia); camarote  R$ 90 (4º lote/meia); open bar  150 (4º lote/meia). Assinantes de A GAZETA têm 60% de desconto

em todas as áreas do evento. Ingressos à venda no site www.blueticket.com.br e nas lojas da Jaklayne Joias, Bicho Guloso, Bar dos Meninos, Loja Blackout e Acesso Vip.



