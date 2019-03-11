Home
>
Cultura
>
Exposição fotográfica sobre a luta das mulheres de Mariana e Brumadinho

Exposição fotográfica sobre a luta das mulheres de Mariana e Brumadinho

"Mulheres Atingidas: da Lama à Luta" mostra a dor e a força das mulheres com imagens da de Isis Medeiros e Gabriel Lordêllo