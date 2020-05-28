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Ex-ministro condenado

Ex-assessor de Geddel é nomeado chefe de gabinete do Iphan

Em 2016, o então ministro da Cultura, Marcelo Calero, acusou Geddel de pressionar o órgão a liberar a construção de um edifício em área histórica de Salvador
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2020 às 16:02

Publicado em 28 de Maio de 2020 às 16:02

STF condena o ex-ministro Geddel a 14 anos de prisão
STF condenou o ex-ministro Geddel a 14 anos de prisão Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
O Ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, nomeou Marco Antonio Ferreira Delgado, ex-assessor do gabinete do ex-ministro Geddel Vieira Lima (Secretaria de Governo), para ocupar o cargo de chefe de gabinete do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional).
A nomeação foi publicada em Diário Oficial nesta quinta (28).
Em 2016, o ex-ministro da Cultura Marcelo Calero deixou o ministério denunciando pressões políticas sobre o Iphan. Ele acusou Geddel de pressionar o órgão a liberar a construção de um edifício em área histórica de Salvador.?
Em março deste ano, a Justiça Federal em Brasília condenou Geddel à perda de função pública e à suspensão de seus direitos políticos por cinco anos. A decisão se deu em ação civil de improbidade administrativa.

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