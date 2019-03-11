Home
>
Cultura
>
Especial 'Game of Thrones': A terceira temporada

Especial 'Game of Thrones': A terceira temporada

O Casamento Vermelho, a jornada de Jaime Lannister e Brienne de Tarth e a luta de Daenerys Targaryen pelos escravos de Essos marcaram o terceiro ano da série; veja o resumo