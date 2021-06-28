Escritor e jornalista Artur Xexéo morre no Rio, aos 69 anos

O escritor e jornalista Artur Xexéo morreu neste domingo (27), aos 69 anos. Ele estava internado na Clínica São Vicente, na Zona Sul do Rio de Janeiro, para tratamento de um câncer, mas acabou não resitindo à doença.

Também diretor de teatro, tradutor, colunista de O Globo e comentarista da GloboNews, Xexéo foi diagnosticado com um linfoma não-hodgkin de célula T duas semanas atrás. Na sexta-feira (25), teve uma parada cardiorrespiratória e faleceu na noite deste domingo (27).

Nascido no Rio de Janeiro em 5 de novembro de 1951, o jornalista começou a sua carreira no Jornal da Brasil e, depois, passou por redações de importantes veículos de comunicação do país, entre eles as revistas Veja e IstoÉ. Na década de 1980, ingressou em O Globo, onde foi o primeiro editor do caderno Rio Show e, em seguida, comandou o Segundo Caderno, consolidando a sua relação com o jornalismo cultural, o qual nunca abandonou.

Seu estilo de escrita leve e certeiro rendeu-lhe o convite para ser colunista ainda na década de 1990. Em 2000, estreou na Rádio CBN ao lado do também escritor Carlos Heitor Cony e, em 2010, levou seus comentários para a GloboNews, canal de notícia em que integrava o elenco fixo do programa "Estúdio i", comandado por Maria Beltrão de segunda a sexta, à tarde. Ao lado da mesma jornalista, estreou em 2015 como comentarista do Oscar.