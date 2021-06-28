AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Escritor e jornalista Artur Xexéo morre no Rio, aos 69 anos

Colunista do jornal 'O Globo' e comentarista da GloboNews lutava contra um câncer, diagnosticado há duas semanas

Publicado em 27 de Junho de 2021 às 21:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jun 2021 às 21:24
O escritor e jornalista Artur Xexéo morreu neste domingo (27), aos 69 anos. Ele estava internado na Clínica São Vicente, na Zona Sul do Rio de Janeiro, para tratamento de um câncer, mas acabou não resitindo à doença.
Também diretor de teatro, tradutor, colunista de O Globo e comentarista da GloboNews, Xexéo foi diagnosticado com um linfoma não-hodgkin de célula T duas semanas atrás. Na sexta-feira (25), teve uma parada cardiorrespiratória e faleceu na noite deste domingo (27).
Nascido no Rio de Janeiro em 5 de novembro de 1951, o jornalista começou a sua carreira no Jornal da Brasil e, depois, passou por redações de importantes veículos de comunicação do país, entre eles as revistas Veja e IstoÉ. Na década de 1980, ingressou em O Globo, onde foi o primeiro editor do caderno Rio Show e, em seguida, comandou o Segundo Caderno, consolidando a sua relação com o jornalismo cultural, o qual nunca abandonou. 
Seu estilo de escrita leve e certeiro rendeu-lhe o convite para ser colunista ainda na década de 1990. Em 2000, estreou na Rádio CBN ao lado do também escritor Carlos Heitor Cony e, em 2010, levou seus comentários para a GloboNews, canal de notícia em que integrava o elenco fixo do programa "Estúdio i", comandado por Maria Beltrão de segunda a sexta, à tarde. Ao lado da mesma jornalista, estreou em 2015 como comentarista do Oscar.
Entre os livros publicados por ele estão "Janete Clair  A Usineira dos Sonhos" (1996), "O Torcedor Acidental" (2010) e, o mais recente, Hebe: A Biografia (2017). No teatro, sua última contribuição foi a adaptação do musical "A Cor Púrpura", baseado em livro de  Marsha Norman e dirigido por Tadeu Aguiar em 2019.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
BC corta Selic em 0,25 ponto pela 3ª vez, para 14,25% ao ano, e mantém futuro indefinido
Imagem de destaque
Caminhão tomba e carro capota em acidente na rodovia ES 257, em Aracruz
Eduardo Bolsonaro, ex-deputado
Eduardo Bolsonaro pede retomada de sanções contra Moraes um dia após condenação no STF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados