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SÉRIE

Episódio inédito de 'Black Mirror' será filmado no Brasil, diz portal

As gravações seriam feitas em São Paulo e Rio de Janeiro, além de locais próximos às duas cidades

Publicado em 08 de Março de 2018 às 22:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mar 2018 às 22:04
Série 'Black Mirror' Crédito: Divulgação
Após a Netflix confirmar no Twitter que a série Black Mirror vai voltar, o site BuzzFeed informou nesta quinta-feira, 8, que um episódio será gravado no Brasil em abril.
O portal afirma que obteve a informação através de três profissionais brasileiros que supostamente irão auxiliar na produção do episódio. O BuzzFeed ainda diz que teve acesso ao contrato dos três funcionários com a Netflix, todos com cláusulas de sigilo.
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As gravações seriam feitas em São Paulo e Rio de Janeiro, além de locais próximos às duas cidades. Uma lei que regula o tema exige que filmagens feitas no Brasil estejam sob responsabilidade de uma produtora cadastrada na Ancine (Agência Nacional de Cinema).
Se a novidade se confirmar, não será a primeira vez que a empresa de streaming grava partes de uma de suas séries no País. Em 2016, Sense8 teve cenas gravadas na Parada do Orgulho LGBT de São Paulo.
Em 2018, ainda está prevista a gravação da série Coisa Mais Linda, que se passará no final da década de 1950 e vai retratar o surgimento da Bossa Nova na cidade do Rio de Janeiro.
O E+ não obteve resposta da equipe de comunicação da Netflix até o momento de publicação desta matéria.

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