Eddie Redmayne lamenta a morte de Stephen Hawking: 'Linda mente'

Eddie Redmayne lamenta a morte de Stephen Hawking Crédito: Reprodução / Twitter

Ganhador do Oscar de melhor ator pelo filme "A Teoria de Tudo", no qual interpretou o cientista Stephen Hawking, o ator Red Redmayne lamentou a morte do físico britânico nesta quarta-feira. Em comunicado, o artista prestou um tributo ao teórico e o exaltou como "o homem mais divertido" que já conheceu.

"Nós perdemos uma mente verdadeiramente linda, um surpreendente cientista e o homem mais divertido que eu tive o prazer de conhecer", destacou o ator na nota.

O físico parabenizou Redmayne pela performance e pelo Oscar. Disse, à época, estar "muito orgulhoso" do ator, elogiado pela atuação sobre a vida, a obra e a evolução da doença degenerativa esclerose lateral amiotrófica (ELA), contra a qual Hawking lutou por 55 anos.

Consagrado na premiação do cinema mundial em 2014, Redmayne frisou que a "extraordinária família" do cientista está em seus pensamentos. A Universidade de Cambridge confirmou a morte do físico nas primeiras horas desta quarta-feira.

FILHOS

'Estamos profundamente entristecidos pelo fato de o nosso amado pai ter morrido. Ele foi um grande cientista e um extraordinário homem cujo trabalho e legado viverão por muitos anos', escreveram Lucy, Robert e Tim, filhos do cientista, o mais popular desde Albert Einstein.