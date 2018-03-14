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"A Teoria de Tudo"

Eddie Redmayne lamenta a morte de Stephen Hawking: 'Linda mente'

Ator ganhou o Oscar em 2014 após interpretar o cientista em 'A Teoria de Tudo'

Publicado em 14 de Março de 2018 às 11:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2018 às 11:26
Eddie Redmayne lamenta a morte de Stephen Hawking Crédito: Reprodução / Twitter
Ganhador do Oscar de melhor ator pelo filme "A Teoria de Tudo", no qual interpretou o cientista Stephen Hawking, o ator Red Redmayne lamentou a morte do físico britânico nesta quarta-feira. Em comunicado, o artista prestou um tributo ao teórico e o exaltou como "o homem mais divertido" que já conheceu.
"Nós perdemos uma mente verdadeiramente linda, um surpreendente cientista e o homem mais divertido que eu tive o prazer de conhecer", destacou o ator na nota.
O físico parabenizou Redmayne pela performance e pelo Oscar. Disse, à época, estar "muito orgulhoso" do ator, elogiado pela atuação sobre a vida, a obra e a evolução da doença degenerativa esclerose lateral amiotrófica (ELA), contra a qual Hawking lutou por 55 anos.
Consagrado na premiação do cinema mundial em 2014, Redmayne frisou que a "extraordinária família" do cientista está em seus pensamentos. A Universidade de Cambridge confirmou a morte do físico nas primeiras horas desta quarta-feira.
FILHOS
'Estamos profundamente entristecidos pelo fato de o nosso amado pai ter morrido. Ele foi um grande cientista e um extraordinário homem cujo trabalho e legado viverão por muitos anos', escreveram Lucy, Robert e Tim, filhos do cientista, o mais popular desde Albert Einstein.
Hawking faleceu em casa, em Cambridge, aos 76 anos. O britânico recebeu o diagnóstico da doença degenerativa aos 21 anos e desafiou as previsões médicas, que o davam apenas três anos de sobrevida à época.

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